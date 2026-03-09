2028년에는 2000개교까지 늘릴 계획

"AI역량과 윤리 의식 기를 수 있도록 지원"

교육부는 인공지능(AI) 교육을 종합적으로 추진하는 AI 중점학교 1141개교를 선정 완료하고 운영에 들어간다고 9일 밝혔다.

교육부는 AI 중점학교를 통해 학생들이 학교 수업과 생활 속에서 AI를 올바르고 책임 있게 이해하고 활용할 수 있도록 지원하고, 우수한 교육과정 운영 사례를 인근 학교와 지역으로 확산해 나갈 계획이다.

AI 중점학교는 학교 교육과정 내에서 AI 관련 교과 수업을 확대하고, AI 교육을 내실 있게 운영해나간다. 또한 AI를 국어, 수학, 과학, 사회 등 다양한 교과와 연계해 특화된 융합 교육과정을 운영한다.

AI 윤리 교육을 강화하는 한편 AI 기술을 직접 경험하고 활용하는 학교 환경과 문화를 조성한다.

이번에 선정된 AI 중점학교는 총 1141개교로 전국 17개 시도교육청이 지역 여건과 학교 특성을 고려해 자체 선정했다. 초등학교 530곳, 중학교 279곳, 고등학교 319곳, 특수학교 13곳이다. 올해 3월부터 3년간 AI 중점학교로 운영된다.

교육부는 AI 중점학교에 특별교부금 385억원을 지원할 계획이다. 시도교육청과 협력해 예산이 학교 현장의 교육과정 운영과 교육환경 개선에 실질적으로 활용되도록 관리할 예정이다. 2027년에는 1500개교, 2028년에는 2000개교까지 AI 중점학교를 확대한다.

우수 수업 사례와 운영 성과를 시도교육청과 함께 공유하고, 인공지능 교육 담당교원 역량강화 연수, 인공지능 교육 지원 센터 등과 연계해 AI 교육의 질을 지속적으로 높여 나갈 예정이다.

최교진 교육부 장관은 "AI 중점학교는 초·중등 AI 교육을 학교 현장에 안착시키기 위한 중요한 정책 수단"이라며 "교육부는 AI 중점학교를 중심으로 모든 학생이 인공지능 시대에 필요한 역량과 윤리 의식을 기를 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

