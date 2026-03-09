의료장비·시스템 도입 관리체계 구축 공로

은성의료재단 좋은강안병원은 구매관리팀 서정규 팀장이 '2026 인공지능융합기술대상' 시상식에서 기업인상을 수상했다고 9일 전했다.

서 팀장은 의료장비와 시스템 도입 과정에서 효율적인 관리 체계를 구축해 병원 운영 효율성과 의료서비스 품질 향상에 기여한 공로를 인정받았다.

인공지능융합기술대상은 인공지능 융합기술 발전에 기여한 기업과 기관, 연구자 등을 발굴하고 격려하기 위해 마련된 행사다. 인공지능융합기술대상 집행위원회가 주관하고 한국융합신호처리학회, 부산인공지능융합기술협회, 한국인공지능융합기술학회 등이 참여해 진행됐다.

시상식은 지난 6일 부산 해운대 웨스틴조선부산호텔에서 열렸으며, 인공지능 기술의 산업 적용과 융합 발전에 기여한 기업과 연구자 등이 참석했다.

서정규 팀장은 "이번 수상은 스마트병원을 향한 변화의 과정에 함께해 준 좋은강안병원 구성원들의 노력 덕분이라고 생각한다"며 "직원들을 대표해 받는 상인 만큼 더욱 큰 책임감을 느낀다"고 말했다.

이어 "앞으로도 효율적인 시스템과 안정적인 환경을 구축해 환자 중심 의료서비스를 실현하고 병원의 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

좋은강안병원 서정규 팀장이 인공지능융합기술대상 기업인상을 받고 기념촬영하고 있다.

