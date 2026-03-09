글로벌 파트너사 등 7만5000여명 방문

해외 시장 진출 협력 논의

SK인텔릭스는 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 박람회 'MWC 2026'에 참가해 인공지능(AI) 웰니스 로보틱스 '나무엑스(NAMUHX)'를 공개하고 글로벌 파트너사를 대상으로 해외 시장 진출을 위한 협력 가능성을 모색했다고 9일 밝혔다.

전시 기간 현장 부스에는 글로벌 파트너사와 업계 관계자, 인플루언서, 크리에이터 등 총 7만5000여 명이 방문했으며, SK인텔릭스는 웰니스 로봇 '나무엑스'를 통해 자율적으로 판단·수행하는 AI 에이전트 기반의 기술을 선보여 관람객들의 큰 호응을 얻었다. 나무엑스는 자율주행과 100% 음성 제어가 가능한 에어 솔루션(Air Solution), 비접촉식 바이탈 사인 체크(Vital Sign Check) 등 주요 기능을 하나의 디바이스에 통합한 AI 기반 웰니스 플랫폼이다.

MWC 2026 SK텔레콤 전시관 내 SK인텔릭스의 웰니스 로보틱스 ‘나무엑스(NAMUHX)’가 전시돼 있다. SK인텔릭스 AD 원본보기 아이콘

현장에선 사용자를 인식해 실시간 공간 변화에 따라 이동하는 '팔로우 미(Follow Me)' 기능과 구글 제미나이(Gemini) 모델을 연동한 대화형 인터랙션을 공개했다. 특히 이번 전시에서는 처음 공개된 '시큐리티(Security)' 기능과 이를 기반으로 한 긴급 출동형 '보안경비 서비스' 계획을 발표해 주목받았다. 생체 신호와 개인 건강 기록을 통합 분석해 명상·영양·수면케어 등 초개인화된 맞춤형 웰니스 솔루션을 제공하는 '헬스케어 챗봇' 서비스 운영 계획도 함께 공개했다. 체계적인 보안 안정성을 기반으로 한 글로벌 수준의 보안 기술력도 선보였다.

SK인텔릭스 관계자는 "이번 전시를 통해 다양한 글로벌 기업과의 협업 방안을 모색하고, 웰니스 플랫폼의 확장 가능성을 확인하는 계기가 됐다"며 "데이터 기반 초개인화 케어와 강화된 보안 기술을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 건강하고 안전하게 만드는 웰니스 플랫폼 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



