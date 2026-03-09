KB국민은행 "KB GS Pay 통장 가입하면 간식지원금 지급"

통장 기존 가입자도 혜택

이벤트 조건 충족 시 최대 3만 'GS ALL 포인트' 지급

선착순 20만명 대상

KB국민은행은 'KB GS Pay통장' 이용 고객을 대상으로 GS25에서 사용 가능한 'GS ALL 포인트'를 제공하는 간식지원금 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 12월 31일까지 진행되며, 예산이 소진될 경우 조기 종료된다. 이벤트 기간 중 'KB GS Pay통장' 신규 가입한 고객은 물론, 기존에 통장을 보유한 고객도 GS25에서 1천원 이상 GS Pay로 결제하면 자동으로 응모된다.

경품은 이벤트 조건을 충족한 고객을 대상으로 선착순으로 20만명에게 차등 지급된다. 이벤트 조건을 먼저 충족한 순서대로 ▲1만 5000명에게는 GS ALL 포인트 3만 포인트 ▲2만5000명에게는 GS ALL 포인트 2만 포인트 ▲5만명에게는 GS ALL 포인트 1만 포인트 ▲11만명에게는 GS ALL 포인트 5000 포인트가 각각 제공된다.

이벤트 관련 자세한 내용은 KB스타뱅킹 또는 우리동네GS에서 확인할 수 있다.

Advertisement

'KB GS Pay통장'은 GS25에서 GS Pay 계좌 간편결제 실적에 따라 혜택을 제공하는 입출금통장으로 KB스타뱅킹을 통해 가입할 수 있다. 특히 300만원까지 최고 연 2.0%의 금리(기본이율 연 0.1%, 우대금리 최고 연 1.9%p, 2026.3.6기준, 세금공제 전)를 제공하며, ATM 수수료 면제 혜택도 지원한다.

AD

이외에도 KB국민은행은 KB리브모바일 'GS요금제' 결합 시 통신비 할인 혜택을 제공하는 등 금융과 일상을 연결하는 혜택을 선보이고 있다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>