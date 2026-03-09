거래소, 코스닥 기술특례상장 전문평가 제도 운영체계 개선
한국거래소는 코스닥시장본부는 코스닥시장 기술특례상장을 위한 전문평가제도 운영체계 개선을 추진한다고 9일 밝혔다.
9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스
기술평가 수행 실적, 평가 인력 및 인프라가 부족한 기관의 평가업무를 종료하고, 평가업무에 집중할 수 있는 평가기관(16사)을 중심으로 내실있는 전문평가제도를 운영한다.
평가 절차의 공정성 및 기업의 결과 수용성 제고를 위해 평가위원 섭외 시 이해관계자 등에 대한 사전 기피신청 절차 마련, 평가 결과 확대 제공 등 제도를 개선할 예정이다.
거래소는 "정기 평가 및 모니터링을 통해 실적이 저조하거나 평가 품질이 낮은 기관, 공정성 저해 기관의 평가 업무를 종료할 것"이라며 "혁신기업의 원활한 자본시장 진입을 지원하기 위해 전문성이 높고 평가 업무에 집중할 수 있는 전문평가기관은 지속 확충할 계획"이라고 말했다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
