한국거래소는 코스닥시장본부는 코스닥시장 기술특례상장을 위한 전문평가제도 운영체계 개선을 추진한다고 9일 밝혔다.

기술평가 수행 실적, 평가 인력 및 인프라가 부족한 기관의 평가업무를 종료하고, 평가업무에 집중할 수 있는 평가기관(16사)을 중심으로 내실있는 전문평가제도를 운영한다.

평가 절차의 공정성 및 기업의 결과 수용성 제고를 위해 평가위원 섭외 시 이해관계자 등에 대한 사전 기피신청 절차 마련, 평가 결과 확대 제공 등 제도를 개선할 예정이다.

거래소는 "정기 평가 및 모니터링을 통해 실적이 저조하거나 평가 품질이 낮은 기관, 공정성 저해 기관의 평가 업무를 종료할 것"이라며 "혁신기업의 원활한 자본시장 진입을 지원하기 위해 전문성이 높고 평가 업무에 집중할 수 있는 전문평가기관은 지속 확충할 계획"이라고 말했다.

