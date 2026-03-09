올해 특수교육 수요 증가로 39학급 신·증설



고교 특수학급 확대·사립학교 참여도 강화

부산시교육청은 '특수학급 신·증설 계획'에 따라 올해부터 3년간 매년 28학급씩 총 84학급을 단계적으로 확충할 계획이라고 9일 전했다.

올해는 특수교육대상학생 증가에 대응해 당초 연간 계획인 28학급보다 많은 39학급을 신·증설했다. 이에 따라 2026학년도 일반학교 내 특수학급은 총 736학급으로 늘어나 특수교육대상학생의 적정 배치와 학교 간 과밀 해소 기반이 강화됐다.

특히 지난해에는 고등학교 단위 특수학급 신·증설이 없었으나 올해는 고등학교에서만 10학급을 신설하거나 증설해 고교 단계 특수교육 지원을 확대했다.

사립학교 특수학급 확대도 추진했다. 사립학교 특수학급은 2025학년도 14학급에서 2026학년도 19학급으로 늘어났으며, 사립 일반고와 특성화고를 포함한 고등학교 특수학급 확충 기반을 마련했다.

부산시교육청은 사립고 비율이 높은 지역 특성을 고려해 사립 일반고와 특성화고의 학생 배치 수요를 면밀히 분석하고 특수학급 설치를 적극 유도·지원할 계획이다.

또 2026년 3월 진학 수요 조사를 바탕으로 특수학급 설치 수요가 있는 학교를 대상으로 '사전예고제'를 시행해 특수학급 신·증설의 예측 가능성과 안정성을 높일 방침이다. 이를 통해 2026학년도 2학기와 2027학년도에도 특수학급 확충을 지속 추진할 예정이다.

김석준 교육감은 "계획에 따른 확충을 넘어 현장의 수요를 반영한 적극적인 특수학급 증설이 중요하다"며 "특히 고등학교 단계 특수교육 여건을 지속적으로 강화해 모든 학생이 차별 없이 교육받을 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 말했다.

