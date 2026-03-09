창원특례시, 환경교육 정보 통합 플랫폼 … 시민 이용 증가
환경교육포털, 정식 오픈 후 시민 참여 확대
경남 창원특례시는 9일 정식 오픈한 '창원시 환경교육포털'이 시민들의 관심 속에서 안정적으로 운영되고 있으며, 방문 이용자가 꾸준히 증가하고 있다고 밝혔다.
지난 3일 오픈한 창원시 환경교육포털은 환경교육 프로그램 안내, 신청, 교육자료 제공 등 환경교육 관련 정보를 한 곳에서 통합 제공하는 환경교육 통합 플랫폼으로 시민 누구나 쉽고 편리하게 환경교육 정보를 이용할 수 있도록 구축됐다.
포털의 주요 기능은 ▶대상별, 주제별, 지역별 검색 가능한 환경교육 프로그램 안내 및 신청 기능 제공 ▶환경교육기관·단체, 강사현황, 환경부 인증 우수프로그램 소개 ▶내 주변 환경교육시설 안내 ▶환경교육 자료 및 영상자료 수록 ▶최신 환경 이슈 및 공지사항 제공 등 이다. 참여형 콘텐츠도 마련돼 시민 누구나 쉽게 포털을 이용할 수 있도록 직관적인 메뉴 구성과 사용자 중심의 설계로 구현됐다.
오픈 이후 시민들의 방문과 이용이 지속해서 증가하고 있으며, 환경교육 프로그램 정보 확인과 교육신청, 교육자료 열람 등 다양한 서비스가 활발히 활용되고 있다.
특히 유아, 어린이, 청소년, 성인, 기업체 대상별 맞춤 교육 정보와 온라인 학습 콘텐츠를 제공하여 시민들이 일상생활 속에서 환경문제를 이해하고 실천할 수 있는 생활밀착형 환경교육 기반을 강화하고, 환경교육 참여 기회를 지속해서 확대해 나갈 계획이다.
이유정 기후환경국장은 "환경교육포털은 시민과 함께 환경교육을 일상 속으로 확산시키는 중요한 전환점"이라며 "앞으로 교육 콘텐츠를 지속해서 확대해 창원형 환경교육의 질과 효과를 높여 나가겠다"고 밝혔다.
