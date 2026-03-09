李대통령, '이란 대피' 도운 투르크메니스탄·싱가포르에 감사 서한
이재명 대통령이 우리 국민들의 무사 입국을 지원한 투르크메니스탄 대통령과 싱가포르 총리에게 9일 감사 서한을 발송했다.
강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 내고 이 대통령이 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령에게 깊은 사의를 표했다고 전했다. 투르크메니스탄은 이란에 체류 중이던 우리 국민 25명과 우리 국민 가족인 이란 국적자 4명이 자국으로 대피할 수 있게 지원했다. 이 대통령은 서한을 통해 "이번 대피 지원이 양국 간 우호와 신뢰의 깊이를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다"고 평가했다.
투르크메니스탄은 지난해 6월에도 이란에 거주하던 우리 국민 59명이 자국을 경유해 귀국할 수 있도록 협조한 바 있다. 이에 이 대통령은 지난해 8월 투르크메니스탄 대통령과의 통화에서 고마움을 전했다.
이 대통령은 로렌스 웡 싱가포르 총리에게도 감사 서한을 보냈다. 싱가포르는 지난 7~8일 오만에 체류 중이던 우리 국민 4명을 자국 전세기에 태워 대피를 도왔다. 이 대통령은 어려운 상황에 처한 우리 국민에게 특별히 따뜻한 배려를 보내준 데 대해 사의를 표하고 "긴급한 상황 속에서 싱가포르 측이 보여준 각별한 관심과 지원이 우리 국민의 안전 확보에 큰 도움이 됐다"고 했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
