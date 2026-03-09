9일 오전 부산시의회서 출마 기자회견

'젊은 시장' 강조…"개혁은 깨끗한 손으로"

주진우 국민의힘 의원이 "부산을 '해양수도'로 만드는 일에 모든 것을 바치겠다"며 6·3 지방선거 부산시장 출마를 선언했다.

주 의원은 9일 오전 부산시의회에서 출마 기자회견을 열고 "부산은 지금 해양수도로 도약하는 중대한 국면에 서 있다"며 "해양수산부와 HMM 이전뿐만 아니라 정부에 더 많은 지원을 요구해야 한다"고 말했다.

그는 "다시 강한 부산"을 만들겠다며 세 가지 핵심 구상을 제시했다. 우선 HMM 부산 이전을 계기로 민관 합동 투자를 통한 개발 전략을 추진하겠다고 밝혔다. 주 의원은 해운사 이전과 함께 대규모 투자와 일자리 창출을 이끌어낸 프랑스 마르세유 사례를 언급했다.

그는 "HMM은 이익잉여금만 14조원에 이른다"며 "정부·부산시·HMM 등 민관 합동 투자로 부산신항을 고도화하고 배후 단지를 '첨단 비즈니스·문화 복합지구'로 개발하겠다"고 말했다.

주진우 국민의힘 의원. 아시아경제 제공

또 북극항로 개척을 "대한민국의 백 년 먹거리"로 규정하며 북극항로청과 수산진흥공사 신설 구상도 제시했다. 그는 "북극항로 개척은 현재 31명의 파견 공무원 체제로는 치밀한 준비가 어렵다"며 "북극항로청을 설립해 부산 인재를 등용하고 항로 개척과 원자력 쇄빙선 기술 개발, 외교 협상을 체계적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

이어 "수산진흥공사를 신설해 K-수산의 글로벌 경쟁력을 강화하고 유사시에 대비한 식량 주권도 확보해야 한다"며 "수산업과 노후 선박의 첨단화를 통해 부산 경제도 함께 살아날 것"이라고 말했다.

아울러 청년 일자리와 주거 문제를 전담할 '청년 부시장'을 신설하고 청년층의 부산 이탈을 막겠다고 강조했다. 그는 "청년과 신혼부부에게 '고품격 반값 아파트'를 공급해 부모 세대의 부담을 덜겠다"며 "원도심 재개발 과정에서 발생하는 부지와 수익을 활용해 청년 주거에 집중 투자하겠다"고 밝혔다.

주 의원은 지역 현안인 부울경 통합 추진 의지도 밝혔다. 그는 "부울경 통합은 선택이 아닌 필수"라며 "신속한 통합을 위해서라면 언제든지 기득권을 내려놓겠다"고 말했다.

주 의원은 "부산이 해양수도로 우뚝 서는 데 제 꿈을 함께하겠다"며 "대한민국이 세계로 나아가는 출발점인 부산을 다시 강하게 만들겠다"고 강조했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



