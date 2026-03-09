은행 지배구조, 국민 눈높이에 맞게 개편
포용금융 종합평가체계 도입·자본 규제 개편

금융감독원이 금융상품의 설계·심사·판매 전 과정을 '소비자 보호' 관점에서 구축할 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다. 또 은행의 지배구조를 국민 눈높이에 맞게 개선하고 내부통제를 강화하는 방안도 은행권과 함께 추진하겠다고 했다.


금감원 "금융상품 설계·판매 전 과정 소비자보호 중심으로"
AD
원본보기 아이콘

금융감독원은 9일 은행 및 은행지주회사 임직원, 은행연합회 관계자 등이 참석한 가운데 '2026년도 은행부문 금융감독 업무설명회'를 열고 올해 감독 방향을 이같이 제시했다.

곽범준 금감원 부원장보는 인사말에서 "최근 지정학적 리스크가 확대되고 업권 간 머니무브가 가속화되는 등 은행의 경영 환경이 급변하고 있다"며 "금융소비자에게 공정한 금융 환경을 조성하고 은행권과 국민이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축한다면 지금의 위기는 오히려 기회가 될 수 있다"고 말했다.


금감원은 올해 소비자 보호 관점에서 금융 환경을 새롭게 구축하겠다고 밝혔다. 곽 부원장보는 "금융소비자에게 공정한 금융 환경을 조성하기 위해 금융상품의 설계·심사·판매 전 과정을 '소비자 보호' 관점에서 새롭게 구축할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.

Advertisement

아울러 은행 지배구조를 국민 눈높이에 맞게 개선하고 내부통제를 강화할 수 있는 방안도 은행권과 함께 지속적으로 추진하겠다고 강조했다.


포용금융 종합평가체계 도입 계획도 소개했다. 곽 부원장보는 "은행권과 국민이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축하기 위해 포용금융 종합평가체계를 도입하고, 소상공인·자영업자의 금융 부담을 완화할 수 있도록 지원하겠다"며 "은행 자금이 생산적인 분야로 공급될 수 있도록 자본규제 개편도 신속히 추진하겠다"고 말했다.


마지막으로 그는 "AI 발전과 디지털 전환으로 금융 환경이 빠르게 변화하는 가운데 고령자와 장애인 등 취약계층이 소외되지 않도록 하고, 신기술이 금융 현장에 안정적으로 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전쟁, 증시 강세에 도움" "상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD

금감원은 이번 설명회에서 제기된 업계 의견과 건의사항을 향후 감독·검사 업무에 적극 반영하고, 현장 중심의 감독을 위해 은행권 및 전문가들과 지속적으로 소통을 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.


김민영 기자 argus@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement