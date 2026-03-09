금감원 "금융상품 설계·판매 전 과정 소비자보호 중심으로"

은행 지배구조, 국민 눈높이에 맞게 개편

포용금융 종합평가체계 도입·자본 규제 개편



금융감독원이 금융상품의 설계·심사·판매 전 과정을 '소비자 보호' 관점에서 구축할 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다. 또 은행의 지배구조를 국민 눈높이에 맞게 개선하고 내부통제를 강화하는 방안도 은행권과 함께 추진하겠다고 했다.

금융감독원은 9일 은행 및 은행지주회사 임직원, 은행연합회 관계자 등이 참석한 가운데 '2026년도 은행부문 금융감독 업무설명회'를 열고 올해 감독 방향을 이같이 제시했다.

곽범준 금감원 부원장보는 인사말에서 "최근 지정학적 리스크가 확대되고 업권 간 머니무브가 가속화되는 등 은행의 경영 환경이 급변하고 있다"며 "금융소비자에게 공정한 금융 환경을 조성하고 은행권과 국민이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축한다면 지금의 위기는 오히려 기회가 될 수 있다"고 말했다.

금감원은 올해 소비자 보호 관점에서 금융 환경을 새롭게 구축하겠다고 밝혔다. 곽 부원장보는 "금융소비자에게 공정한 금융 환경을 조성하기 위해 금융상품의 설계·심사·판매 전 과정을 '소비자 보호' 관점에서 새롭게 구축할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.

아울러 은행 지배구조를 국민 눈높이에 맞게 개선하고 내부통제를 강화할 수 있는 방안도 은행권과 함께 지속적으로 추진하겠다고 강조했다.

포용금융 종합평가체계 도입 계획도 소개했다. 곽 부원장보는 "은행권과 국민이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축하기 위해 포용금융 종합평가체계를 도입하고, 소상공인·자영업자의 금융 부담을 완화할 수 있도록 지원하겠다"며 "은행 자금이 생산적인 분야로 공급될 수 있도록 자본규제 개편도 신속히 추진하겠다"고 말했다.

마지막으로 그는 "AI 발전과 디지털 전환으로 금융 환경이 빠르게 변화하는 가운데 고령자와 장애인 등 취약계층이 소외되지 않도록 하고, 신기술이 금융 현장에 안정적으로 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

금감원은 이번 설명회에서 제기된 업계 의견과 건의사항을 향후 감독·검사 업무에 적극 반영하고, 현장 중심의 감독을 위해 은행권 및 전문가들과 지속적으로 소통을 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



