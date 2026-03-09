김한민 감독 차기작 '칼: 고두막한의 검' 크랭크인

박보검·주원·정재영 등 출연

2027년 개봉 목표

쏠레어파트너스는 '명량', '노량: 죽음의 바다' 등을 연출한 김한민 감독의 새 액션 사극 '칼: 고두막한의 검'이 지난 3일 첫 촬영에 들어갔다고 9일 밝혔다.

고구려 패망 직후 기억을 잃고 노예가 된 남자가 전설의 검을 차지하기 위해 검투 대회에 뛰어드는 이야기다. 박보검은 과거 기억을 잃고 노예 검투장에 던져진 무사 칠성을 연기한다. 주원은 그와 맞서는 돌궐 무사 계필하력을 맡아 쌍검 액션을 펼친다. 정재영은 고구려 부흥군 수장인 흑수강으로 극의 중심을 잡고, 이선빈은 부흥군 일원 마야로 합류한다.

베트남 배우 쩐탄은 당나라 총관 설인귀로, 이순원은 그의 책사 적인걸로 극에 긴장을 더한다. 김재철과 최귀화는 각각 거란 전략가 야율과 대족장 대하진충으로 등장한다. 요동성 문지기 출신 풍사 역은 박명훈이 맡는다.

쏠레어파트너스 관계자는 "내년 개봉을 목표로 하고 있으며 국내는 물론 일본, 베트남 등 전 세계 관객과의 만남을 준비하고 있다"고 말했다.

