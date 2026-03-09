박보검·주원·정재영 등 출연
2027년 개봉 목표

김한민 감독 차기작 '칼: 고두막한의 검' 크랭크인
AD
원본보기 아이콘

쏠레어파트너스는 '명량', '노량: 죽음의 바다' 등을 연출한 김한민 감독의 새 액션 사극 '칼: 고두막한의 검'이 지난 3일 첫 촬영에 들어갔다고 9일 밝혔다.


고구려 패망 직후 기억을 잃고 노예가 된 남자가 전설의 검을 차지하기 위해 검투 대회에 뛰어드는 이야기다. 박보검은 과거 기억을 잃고 노예 검투장에 던져진 무사 칠성을 연기한다. 주원은 그와 맞서는 돌궐 무사 계필하력을 맡아 쌍검 액션을 펼친다. 정재영은 고구려 부흥군 수장인 흑수강으로 극의 중심을 잡고, 이선빈은 부흥군 일원 마야로 합류한다.

베트남 배우 쩐탄은 당나라 총관 설인귀로, 이순원은 그의 책사 적인걸로 극에 긴장을 더한다. 김재철과 최귀화는 각각 거란 전략가 야율과 대족장 대하진충으로 등장한다. 요동성 문지기 출신 풍사 역은 박명훈이 맡는다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전쟁, 증시 강세에 도움" "상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD

김한민 감독 차기작 '칼: 고두막한의 검' 크랭크인 원본보기 아이콘

쏠레어파트너스 관계자는 "내년 개봉을 목표로 하고 있으며 국내는 물론 일본, 베트남 등 전 세계 관객과의 만남을 준비하고 있다"고 말했다.

Advertisement
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement