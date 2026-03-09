123만원 상당 반지 2개 절도

서울 종로구의 귀금속 매장에서 100만원이 넘는 금반지를 훔친 60대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 종로구의 한 금은방에 금 제품이 진열돼 있다. 기사 내용과 직접적인 연관 없음. AD 원본보기 아이콘

서울 혜화경찰서는 절도 혐의로 60대 여성 A씨를 불구속 입건했다고 9일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 6일 오후 서울 종로구의 한 금은방에서 금반지 2개를 훔친 혐의를 받고 있다.

범행 이튿날 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨의 연락처를 구해 유선상으로 설득했고, A씨는 신고 접수 3시간 만에 인근 파출소로 자진 출석했다. A씨가 빼돌린 귀금속은 120만원 상당이다.

Advertisement

AD

경찰 관계자는 "현재 정확한 사건 경위를 수사 중"이라고 말했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>