인천공항, AI 활용 아이디어 공모…"창의적 시각 발굴"

인천공항이 인공지능(AI) 기술을 활용한 혁신적인 여객 서비스와 안전 관리 체계 구축을 위해 대국민 소통에 나선다. 국민의 아이디어를 실제 공항 운영에 반영해 디지털 대전환을 선도하는 'AI-PORT'로 도약한다는 구상이다.

인천국제공항공사는 9일부터 4월3일까지 4주간 '인천공항 AI-PORT 대국민 아이디어 공모'를 진행한다고 밝혔다. 이번 공모는 인공지능 기술을 적극 도입해 국민이 체감할 수 있는 변화를 이끌어내기 위해 기획됐다.

공모 분야는 ▲여객 서비스 ▲안전 분야 AI 활용 아이디어로 나뉜다. 참여 대상에 따라 일반 국민이 참여하는 세션 1과 창업 10년 이내 스타트업을 대상으로 하는 세션 2로 구분해 운영한다. 특히 스타트업 세션은 공공데이터를 활용한 실질적인 비즈니스 모델 발굴과 실증 지원에 초점을 맞춘다.

접수된 아이디어는 전문가 심사단이 국민 체감도와 추진 필요성, 실현 가능성 등을 종합 평가한다. 여기에 국민투표 결과를 합산해 총 9건의 우수작을 선정할 예정이다. 선정된 아이디어는 향후 공사의 AI 혁신 추진 전략에 직접 반영돼 서비스 고도화에 기여하게 된다.

인천공항 관계자는 "이번 공모는 국민의 창의적인 시각을 발굴하고 기술력 있는 스타트업과의 협력을 위한 마중물이 될 것"이라며 "인천공항이 세계 최고의 AI-PORT로 거듭날 수 있도록 다양한 아이디어가 모이길 기대한다"고 말했다.

