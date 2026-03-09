162명 1인 최대 30만원, 자활·민간기업 협력 의료 사각지대 해소

부산시가 자활 참여자의 건강권 보장을 위해 광역 지자체 최초로 종합건강검진비 지원 사업을 추진한다.

부산시는 자활 참여자의 질병을 조기에 발견하고 근로 지속 가능성을 높이기 위해 '올리브(ALL-LIVE) 종합건강검진비 지원사업'을 시행한다고 9일 알렸다. 올리브는 '모두(ALL) 함께 잘 사는 부산(LIVE)'이라는 의미를 담은 부산시 자활 정책 브랜드다.

시는 자활사업단과 자활기업에 3개월 이상 참여한 162명을 대상으로 1인당 최대 30만원의 종합건강검진비를 지원한다.

추가 진료비나 검사비는 자활 참여자에게 지급된 올리브 카드로 결제할 수 있다. 시는 이를 통해 자활기업 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

사업비는 LS일렉트릭이 5000만원을 후원했다. 검진은 부산 자활기업인 부산돌봄의료복지 사회적협동조합의 부속 의료기관인 '돌봄과나눔의원'과 협력해 진행된다.

돌봄과나눔의원은 지난해 3월 개원한 통합돌봄형 1차 의료기관으로 의료와 돌봄 서비스를 결합한 자활기업 모델이다. 올해 올리브 마켓 사업장으로도 지정돼 자활 참여자가 카드 포인트를 사용할 수 있다.

시는 이번 사업이 단순한 의료비 지원을 넘어 자활기업과 연계한 지역 기반 검진체계 구축과 기업 사회공헌 협력 모델을 만드는 계기가 될 것으로 보고 있다.

박형준 부산시장은 "자활 참여자들이 건강 관리를 통해 안정적인 경제활동을 이어가길 바란다"며 "의료복지 지원을 강화해 모두가 함께 잘 사는 부산을 만들겠다"고 말했다.

작년 6월 열린 올리브사업 론칭 행사.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



