[특징주]한화시스템, 중동 긴장감에 강세…3%대 상승

중동 지역에서 긴장감이 지속되면서 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 159,800 전일대비 900 등락률 +0.57% 거래량 2,590,439 전일가 158,900 2026.03.09 09:47 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 방공 체계 수요 증가 기대감에 방산주 ‘꿈틀’...투자금이 더 필요하다면 '효자' 된 방산 계열사들…한화그룹 시총 4위로 올라 전 종목 시세 보기 이 장 초반 3%대 상승세다.

이날 오전 9시24분께 한국거래소에서 한화시스템은 전장 대비 3.65% 상승한 16만4700원에 거래되고 있다.

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 한화시스템을 비롯한 방산주가 연일 상승세다. 한화시스템은 지난 5일과 6일에도 전장 대비 상승한 채 장을 마감했다.

한화시스템은 이번 이란 전쟁에서 실전 배치돼 주목받은 천궁-Ⅱ의 다기능 레이더(MFR)를 제조한다.

Advertisement

AD

양승윤 유진투자증권 연구원은 "이란이 주변 걸프국을 대상으로 미사일과 드론 공격을 감행 중인데, 방공 자산이 빠르게 소모되며 한국의 천궁 체계에 이목이 집중되고 있다"며 "향후 천궁 추가 수출 가능성 및 L-SAM 수출 가능성 확대, 조기 인도를 통한 매출 인식 증가, 긴급 소요 속 공급 업체의 가격 협상력 상승 등 기대 요인 다수"라고 분석했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>