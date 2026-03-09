초봄부터 늦가을까지 온수풀 수영

공연·와인마켓·웰니스존 등 운영

서울신라호텔은 오는 23일 도심 속 야외 수영장 '어번 아일랜드'가 개장한다고 9일 밝혔다.

어번 아일랜드는 최고 32~34도로 운영한는 온수풀을 비롯해 히팅존(근적외선 온열 시스템)을 갖춰 초봄부터 늦가을까지 온수풀에서 수영을 즐길 수 있다. 또 숲속에 둘러싸인 듯 자연 속에 위치해 선베드에서 남산의 벚꽃을 볼 수 있다.

서울신라호텔 어번 아일랜드. 서울신라호텔 제공

오는 5월까지는 봄 시즌에 맞춰 '봄 세레나데(Spring Serenade)'를 콘셉트로 금관 악기의 선율이 울려 퍼진다. 6월부터 8월 여름 시즌에는 '여름의 열기(Summer Heat)' 콘셉트의 페스티벌 무드로 EDM(일렉트로 댄스 뮤직) 퍼포먼스 등이 펼쳐지며, 9월부터 11월 가을 시즌에는 '감성적인 석양(Soulful Sunset)' 콘셉트로 재즈 등의 공연을 선보인다.

여름부터는 남산과 함께 석양을 조망할 수 있는 루프탑에 바를 오픈한다. 또 주말 와인마켓, 커피 클래스 등을 운영해 이용객들의 즐길거리를 한층 강화한다는 계획이다.

이 밖에 숲속에 둘러싸인 입지를 살려 '웰니스 존'도 신설한다. 어번 아일랜드 뒤편에 있는 웰니스 존에서는 분주한 도심 속에서 여유를 느낄 수 있도록 명상, 댄스 타임 등을 운영할 예정이다.

