BMW 코리아가 럭셔리 클래스 고객의 다채로운 취향과 개성을 완벽하게 투영할 수 있는 맞춤형 주문 서비스 'BMW 인디비주얼' 프로그램을 한층 확대해 선보인다고 9일 밝혔다.

BMW 인디비주얼은 고객이 자신의 안목과 라이프스타일을 반영해 외관 색상부터 실내 소재, 트림 등을 직접 선택할 수 있는 맞춤형 주문 서비스로 지난 2024년 국내에 처음 선보였다.

BMW 인디비주얼은 BMW 럭셔리 클래스 최상위 모델인 750e xDrive, i7 xDrive60, i7 M70 xDrive, X7 M60i xDrive, XM 레이블 등 총 5개 모델에만 적용 가능하다. 고객은 ▲외장색 ▲익스테리어 라인 ▲인테리어 트림 ▲시트 소재 및 색상 ▲휠 디자인 등 다양한 항목에 대해 자신이 원하는 조합을 선택해 구성할 수 있다.

이번 확대 운영을 통해 기존에는 약 2만 2000여 개였던 옵션 조합이 최대 30만 개까지 늘어나 선택폭이 크게 넓어졌다. 특히, 각 모델별로 고유한 색상과 마감의 BMW 인디비주얼 페인트 150가지를 제공해 고객은 미세한 색감의 차이까지 조율하며 자신만의 독보적인 개성을 차량에 정교하게 반영할 수 있다.

아울러, 차량 계약 후 출고까지 대기 기간 동안 제공되는 특별한 전용 혜택이 신설됐다. 고객은 대기 기간 중 주문한 차량과 동일한 시리즈 모델을 장기 시승할 수 있으며, 출고 이전부터 'BMW 엑설런스 라운지'와 'BMW 레이디스 챔피언십' 등 주요 행사에 초청된다. 또한, 파인다이닝 식사권 등 BMW 럭셔리 고객 프로그램인 'BMW 엑설런스 클럽'의 혜택을 사전에 체험할 수 있어, 차량을 기다리는 동안에도 럭셔리 클래스 소유 고객에 준하는 특전을 미리 누릴 수 있다.

차량 인도 과정에도 품격을 높였다. 출고 전에는 전문 인력으로 구성된 BMW 인디비주얼 전담팀이 직접 차량을 검수한다. 또한, 전시장 이동 시에는 특별히 준비된 밀폐형 탁송 트럭으로 운송한다.

'BMW 인디비주얼' 프로그램은 현재 전국 7개 전시장에서 운영 중이며, BMW 코리아는 더 많은 고객이 프로그램을 경험할 수 있도록 운영 전시장을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

