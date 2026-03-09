카카오페이, '금리인하 자동신청' 서비스 출시 한 달…신청자 '100만명' 돌파

설문 응답자 37%가 "소득 30% 이상 대출 상환에 사용"

30·40대 10명 중 4명

소득 30% 이상 원리금 상환에

카카오페이는 '금리인하 자동신청' 서비스 출시 한 달여 만에 신청자가 100만 명을 돌파했다고 9일 밝혔다. 이 서비스는 마이데이터를 기반으로 사용자의 대출 이자를 낮출 수 있는 최적의 시기를 포착해 금리인하요구권을 자동으로 신청해 주는 서비스다.

이는 고물가·고금리 환경 속에서 이자 부담을 낮추려는 소비자들의 수요가 반영된 결과로 풀이된다. 실제 카카오페이의 생활밀착형 금융 브랜드 저널 '페이어텐션'이 실시한 설문조사에 따르면 총 1만3148여 명의 응답자 중 약 37%가 한 달 소득의 30% 이상을 대출 원리금 상환에 사용하고 있다고 답했다.

특히 연령대별 분석 결과 경제 활동이 가장 활발한 30대(39.7%)와 40대(40.1%) 응답자 10명 중 4명은 월 소득의 30% 이상을 원리금 상환에 지출하고 있는 것으로 나타났다. 소득이 감소하는 60대 이상에서도 해당 비중이 약 30%에 달했디다.

'금리인하 자동신청'의 핵심 경쟁력은 2200만 명 이상의 가입자를 보유한 카카오페이 마이데이터 기반의 '완전 자동화 시스템'이다. 사용자가 최초 1회만 등록해 두면, 시스템이 마이데이터를 통해 신용점수 상향, 소득 증가 등 금리 인하 가능성이 높아지는 시점을 실시간으로 포착한다. 이후 사용자가 은행 영업점을 직접 방문하거나 서류를 챙길 필요 없이, 카카오페이가 최적의 타이밍에 금리인하요구권 신청을 자동으로 대행한다.

사용자 편의를 위한 사후 관리 서비스 역시 차별화했다. 신청 이후 진행 상황과 최종 결과를 앱으로 즉시 안내한다. 금리 인하가 받아들여지지 않았을 경우에도 단순히 결과만 통보하는 것이 아니라 '금리가 내려가지 않은 이유'를 구체적으로 알려준다. 이를 통해 사용자는 자신의 신용 상태를 정확히 파악하고 향후 금리 인하 확률을 높일 수 있는 실질적인 가이드를 얻을 수 있다.

금리인하 자동신청 서비스는 카카오페이앱 또는 카카오톡 카카오페이 홈의 전체 탭 내 '자산관리' 카테고리에서 이용할 수 있다.

카카오페이는 "이번 성과는 금융당국의 정책적 지원과 카카오페이의 데이터 혁신이 만나 금융 소비자의 실익을 창출한 의미 있는 사례"라며, "앞으로도 마이데이터 경쟁력을 더욱 고도화해 정보 격차를 줄이고, 사용자가 체감할 수 있는 금융 혜택을 확대함으로써 상생 금융 생태계 조성에 앞장서겠다"라고 말했다.

