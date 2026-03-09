[특징주]액스비스, 상장 첫날 300%↑

액스비스 액스비스 close 증권정보 0011A0 KOSDAQ 현재가 45,850 전일대비 34,350 등락률 +298.70% 거래량 2,414,076 전일가 2026.03.09 09:14 기준 전 종목 시세 보기 가 코스닥 상장 첫날 '따따상(공모가 대비 4배 상승)' 달성에 성공했다.

9일 오전 9시11분 현재 액스비스는 공모가(1만1500원) 대비 3만4500원(300%) 오른 4만6000원에 거래되고 있다.

액스비스는 지난달 6~12일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 1124.21대 1의 경쟁률을 기록해 공모가를 희망밴드 상단인 1만1500원으로 확정했다. 이어 23~24일 진행한 일반 청약에서는 2711.06대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 8조9634억원이 모였다.

2009년 설립된 액스비스는 첨단 제품 제조공정에 사용되는 레이저 가공 솔루션 전문기업이다. 회사는 국내 최초로 인공지능(AI)과 로보틱스 기술을 융합한 지능형 고출력 레이저 플랫폼 비전스캔(VisionSCAN)을 보유하고 있다. VisionSCAN은 ▲고속가공 실현 ▲AI 기반 고정밀 제어 ▲로보틱스 기반 공정 사이클 최소화를 통해 고품질과 생산성 극대화를 동시에 구현한 것이 차별화된 경쟁력으로 평가받고 있다.

