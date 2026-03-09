기관별 제각각이던 채용 일정 통합…연 12회 정기 채용 체계 구축

3월 첫 채용에 14개 출연연 참여…연구직 등 260명 선발

정부출연연구기관(출연연) 채용이 매달 공동채용 방식으로 정례화된다. 기관별로 제각각 운영되던 채용 일정을 통합해 구직자의 준비 부담을 줄이고 과학기술 인재 확보 체계를 강화하기 위한 조치다.

국가과학기술연구회(NST)는 소관 과학기술 분야 정부출연연구기관과 함께 2026년 3월부터 매달 정기 공동채용을 실시한다고 9일 밝혔다.

출연연 채용은 매달 초 공동채용 방식으로 정례화된다. 그동안 기관별 채용 일정이 제각각 운영되면서 구직자가 채용 준비 시점을 예측하기 어렵다는 지적이 있었다. NST는 정기 채용 체계를 통해 채용 일정의 예측 가능성을 높이고 구직자 중심 채용 환경을 조성할 계획이다.

채용 정보 제공 방식도 개선된다. NST 공동채용은 통합 플랫폼을 통해 각 출연연 채용 정보를 한 번에 확인하고 지원할 수 있도록 운영된다. 지원자는 여러 기관의 채용 정보를 개별적으로 찾아볼 필요 없이 공동채용 플랫폼에서 확인하고 지원할 수 있어 채용 준비 부담이 줄어들 것으로 기대된다.

이번 3월 공동채용에는 14개 출연연이 참여해 총 260명을 선발한다. 분야별로는 연구직 182명, 기술직 37명, 행정직 27명이다.

참여 기관은 ▲한국환경연구원 ▲한국생명공학연구원 ▲한국과학기술정보연구원 ▲한국한의학연구원 ▲한국생산기술연구원 ▲한국전자통신연구원 ▲한국철도기술연구원 ▲한국건설기술연구원 ▲한국표준과학연구원 ▲한국지질자원연구원 ▲한국전기연구원 ▲한국화학연구원 ▲한국원자력연구원 ▲한국재료연구원 등이다.

지원서는 지난 3일부터 오는 18일까지 NST 공동채용 플랫폼에서 접수받고 있다. 통합 필기시험은 국가직무능력표준(NCS) 기반으로 평가하며 다음달 4일 서울·대전·광주·부산에서 동시에 시행된다. 이후 각 출연연이 면접 등 전형을 거쳐 최종 합격자를 확정할 예정이다.

김영식 국가과학기술연구회(NST) 이사장은 "과학기술 우수 인재 확보는 국가 연구개발 경쟁력의 핵심"이라며 "정기 공동채용을 통해 청년 과학기술 인재가 안정적으로 도전할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

NST는 이번 제도를 통해 출연연 채용의 공정성과 체계성을 강화하고, 연구기관으로의 우수 인재 유입을 확대해 나갈 계획이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



