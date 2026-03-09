가야 유산, 현대 공예로 다시 태어난다…김해 팝업 전시

전통 공예 체험 행사도

국립가야문화유산연구소는 오는 11일부터 27일까지 김해 국립가야역사문화센터에서 팝업 전시 '리메이크 가야, 기억을 잇는 사람들'을 한다고 9일 밝혔다.

가야 유산이 현대 예술인의 시선을 만나 새롭게 확장하는 과정을 대중과 공유하는 행사다. 전시에는 김해 장유 공방마을에서 활동하는 전통 공예 예술인 다섯 명이 참여한다. 은과 칠보, 자개, 한지 등을 활용해 과거 가야 유산을 현대적 시각으로 재해석한 공예품을 선보인다. 평일 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지 센터 1층에서 누구나 무료로 관람할 수 있다.

연구소는 전시 기간 참여 작가들이 참여하는 전통 공예 체험 행사도 진행한다. 17일에는 한지 소가구와 자개 소품 만들기를, 19일에는 은반지와 칠보 소품 제작 수업을 각각 오전과 오후로 나눠 운영한다. 신청은 9일부터 13일까지 닷새간 전화로 접수한다. 회차별 참가 인원은 열다섯 명이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



