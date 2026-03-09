9일 국힘 의총 앞두고 기자회견

박 의원 "당내 갈등, 휴전 선언 제안"

박수영 국민의힘 의원이 당내 계파 갈등이 격화되는 가운데 지방선거를 앞두고 당내 '휴전 선언'을 제안했다. 박 의원은 "지방선거까지 내부 비난을 멈추고 모든 전선을 이재명 정권으로 돌려야 한다"며 당내 분열을 중단하고 선거 모드로 전환할 것을 촉구했다.

9일 박 의원은 "지방선거가 86일 남았지만 국민의힘은 자중지란에 빠져 있다"며 "민주주의 파괴, 사법 침탈, 고물가와 고환율, 부동산 폭등, 고용 절벽 등 이재명 정권에 대한 국민의 인내심은 한계에 다다랐는데 정작 국민의힘은 서로를 헐뜯는 '집안싸움'에만 혈안이 돼 있다"고 지적했다.

박 의원은 중국의 국공합작과 김영삼 전 대통령의 3당 합당 등 역사적 통합 사례를 거론하며 국민의힘의 단결을 주문했다. 그는 "중국 국공합작 당시에도 일본 제국주의에 맞서기 위해 국민당과 공산당이 손을 잡았다"며 "국민당과 공산당도 일본이라는 외세에 맞서 손을 잡는데 우리가 이재명 정권을 두고 손잡지 못할 이유가 무엇이냐"며 내분 종결을 촉구했다.

박수영 국민의힘 의원.

그는 당내 갈등을 줄이기 위한 구체적인 방안도 제시했다. 우선 "지방선거 전까지 '휴전 선언'을 하고 상대를 자극하는 성명이나 기자회견도 자제해야 한다"고 강조했다.

이어 "'윤어게인', '내란' 등 분열을 조장하는 용어를 지정해 더 이상 사용하지 말도록 해야 한다"며 "좌파 세력과 외부에서 덮어씌우는 프레임을 우리가 벗어던져야 한다"고 말했다.

또 "공천을 서둘러 하루라도 빨리 지역에서 열심히 싸우는 모습을 보여줘야 한다"며 "보수 가치에 기반해 국민의 이목을 집중시킬 획기적인 정책을 매일 하나씩 발표하고 참신한 인재 영입도 필요하다"고 덧붙였다.

박 의원은 "노선 논란과 징계 논쟁, 계파 갈등, 감정싸움 등 모든 자해 행위를 지방선거까지 멈추고 휴전을 선언하자"며 "뭉치면 살고 흩어지면 죽는다"고 강조했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



