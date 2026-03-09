2003년부터 10만여 명에게 82억 전달

참여 임직원 전체의 30%

매달 급여 기부, 회사도 같은 비율로 기부



교보생명은 지난 한 해 임직원의 '사랑의 띠잇기' 활동을 통해 총 4746명의 아동들에게 후원금 3억3600만원을 전달했다고 9일 밝혔다.

사랑의 띠잇기는 교보생명이 초록우산 어린이재단과 협업해 2003년부터 진행해 온 사회공헌 활동이다.

사랑의 띠잇기는 교보생명 임직원의 자발적 참여로 이뤄진다. 교보생명 임직원은 매달 급여에서 일정 금액을 기부하고, 회사도 같은 비율로 기부하는 '매칭 그랜트' 방식으로 운영된다.

참여하는 임직원은 월 평균 1100여 명으로 전체 임직원 중 약 30%에 달한다. 2003년부터 나눔을 시작해 누적 기부금은 약 82억원을 넘어섰다. 이 기간 누적 수혜 아동은 10만여 명에 달한다. 그동안 모인 기금은 소외계층 아이들의 생활비와 교육비, 주거비, 양육비 등으로 쓰였다.

특히 교보생명 임직원은 사랑의 띠잇기를 통해 무연고아동들과 결연을 맺어 후원하고 있다. 태어난 지 2일 만에 베이비박스(부모가 아이를 두고 가도록 마련된 상자)에 남겨진 김은지(9세, 가명) 양은 결연을 통해 정기적인 후원을 받아 최근 초등학교에 입학하기도 했다.

교보생명 관계자는 "작은 나눔이 모여 큰 변화를 만들고 희망이 된다"며 "앞으로도 지속적인 나눔의 실천을 통해 이웃들과 상생하는 조직문화를 형성하는 데 앞장설 것"이라고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



