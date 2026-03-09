대학 인프라 통한 서비스 확대

보람그룹은 지난 5일 충북 괴산군 중원대학교에서 '지역 상생 웰니스 라이프케어 콘텐츠 공동 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

중원대는 충북 괴산군 괴산읍에 위치한 4년제 사립 종합대학이다. 승마장, 골프연습장, 실내수영장, 박물관 등 다양한 캠퍼스 시설을 보유하고 있다. 보람그룹은 중원대와 해당 시설을 활용한 웰니스 콘텐츠 공동 개발에 협력하기로 했다.

지난 5일 중원대학교 교무회의실에서 열린 업무협약식에서 보람그룹과 중원대학교 관계자가 기념 사진을 찍고 있다.

보람그룹은 협약에 따라 고객들이 일상 속에서 품격 있는 여가를 즐길 수 있도록 해당 시설에 대한 특별 이용 혜택을 제공할 계획이다. 괴산군과도 협업해 웰니스 콘텐츠를 기획·운영하는 등 서비스 외연을 지속해서 확대할 계획이다. 이를 통해 지역 활성화와 사회적 가치 창출에도 기여한다는 방침이다.

보람그룹 관계자는 "앞으로도 고객이 생활 속에서 직접 체감할 수 있는 '라이프 큐레이션' 서비스를 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 했다.

