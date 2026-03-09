3시간 만에 운영 재개

미국 캔자스시티 국제공항에서 폭발물 위협 신고가 접수되면서 항공기 운항이 한때 중단되는 소동이 벌어졌다.

8일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 캔자스시티 항공국은 이날 오전 11시 15분께 공항에 폭발물 위협 신고가 접수돼 터미널 일부에 대피 조처가 내려졌다고 밝혔다. 이에 따라 승객들과 직원 등 약 2000명이 공항 터미널을 떠나 활주로로 긴급 대피했다.

캔자스시티 공항. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

터미널에서 비행기 탑승을 기다리던 승객 로건 홀리(29)는 AP통신에 "갑자기 공항 직원이 '즉시 대피'라고 외치자 사람들이 재빨리 일어나 그곳(터미널)을 빠져나갔다"고 당시 상황을 전했다. 현장 사진에는 활주로에 모여 있는 여행객들의 모습도 포착됐다.

경찰은 연방수사국(FBI) 등과 협력해 터미널에 경찰관과 경찰견을 투입해 조사를 진행했으며, 공항으로 가는 고속도로도 일부 차단했다. 이 기간 착륙한 비행기들도 터미널로 이동하지 못하고, 유도로에서 대기해야 했다. 공항 측은 이날 오후 2시께 공항 운영을 재개했다.

Advertisement

AD

션 더피 연방 교통부 장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "캔자스시티 공항에서 발생한 보안사고는 현재 해결됐으며 정상 운영이 재개되고 있다"고 말했다. 다만 폭발물 위협과 관련한 구체적인 내용은 알려지지 않았다. 또 캐시 파텔 FBI 국장은 해당 위협을 검토한 결과 "신빙성이 없는 것으로 판단됐다"고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>