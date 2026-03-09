용인시, 장마 전 산사태 취약계층

422가구에 재난 수신기 우선 보급

재난발생시 대피·상황 실시간 음성 송출

재난취약계층 재난 대응·신속 대피 유도

경기 용인특례시는 산사태 발생 위험이 높은 지역에 거주하는 843가구에 '댁내 수신기 설치 사업'을 추진한다고 9일 밝혔다.

용인특례시가 산사태 취약지역에 거주하는 가구에 마을방송 시설을 설치한다. 사진은 지역내 산사태 취약지역의 모습. 용인시 제공

이 사업은 산사태 발생 위험 등 재난 정보를 신속하게 전달해 인명·재산피해를 사전에 차단하기 위해 마련했다.

시는 올해 재난취약계층(고령자·장애인)과 지난해 산사태 실황정보지역 422가구에 먼저 수신기를 설치·보급하고, 본격적인 장마철 전에 설치를 마무리할 예정이다. 나머지 가구에는 단계적으로 사업을 확대한다.

댁내 수신기가 설치되면 재난 발생 우려 시 마을 이장 등 관리자가 송신기를 통해 대피 안내와 상황 정보를 각 가구에 실시간 음성으로 송출할 수 있다. 시는 이를 통해 초기 대응 능력을 강화하고, 신속한 대피를 유도할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

고령자와 재난취약계층은 음성을 통해 재해 정보를 알 수 있어 재난상황 인지율을 높일 수 있고, 정보 접근이 어려운 정보 사각지대도 해소한다.

또, 마을 단위의 상시 재난 안내 체계를 구축해 주민 체감 안전도를 높이고, 평소에는 기상특보와 재난 예방 행동요령 등 각종 행정 정보를 안내하는 등 상시 재난 대응 체계도 운영할 수 있다.

용인시 관계자는 "산사태 취약지역 주민들이 보다 신속하게 재난 정보를 접하고 안전하게 대피할 수 있도록 6월 우기 전까지 설치를 완료하겠다"며 "재난대응체계 강화 등을 통해 시민의 생명과 재산을 보호할 것"이라고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



