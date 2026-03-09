조현범 회장 공간 철학 담은 첨단 인프라 선보여

한국앤컴퍼니그룹이 한국실내디자인학회 소속 국내 주요 건축 관련 교수진을 대상으로 조현범 회장의 공간 철학이 반영된 첨단 인프라 '한국테크노돔'과 '테크노플렉스'를 소개했다고 9일 밝혔다.

지난 6일 진행한 투어는 그룹의 연구개발과 업무 공간을 대표하는 우수 건축물 탐방의 일환으로 진행됐다. 참가자들은 이날 오전 그룹의 하이테크 연구소인 대전 '한국테크노돔'을 방문하고, 오후에는 판교 본사 사옥 '테크노플렉스'를 찾아 지하 편의시설부터 개방형 업무 공간, 옥상정원에 이르는 주요 시설과 공간 운영 방식을 확인했다.

하이테크 건축의 거장 노먼 포스터(Norman Foster)가 설립한 '포스터 앤 파트너스(Foster+Partners)'가 설계에 참여한 두 건물은 중앙의 대형 아트리움(Atrium)을 중심으로 '시각적 연결성'을 극대화한 것이 특징이다. 건물의 어느 곳에서도 구성원들이 서로를 볼 수 있게 설계해 물리적·심리적 장벽을 허물고 자율적인 소통을 끌어내도록 했다.

오전 투어가 진행된 한국테크노돔은 한국타이어앤테크놀로지의 중앙 연구소로, 이러한 개방형 구조를 통해 연구원 간의 협업 시너지를 강화하도록 설계됐다. 실제 환경에서 가상 테스트 주행을 진행하는 드라이빙 시뮬레이션 센터, 세계 최고 수준 타이어 소음 테스트 실험실 등 최첨단 연구 시설이 있다.

이어 방문한 테크노플렉스는 한국앤컴퍼니그룹의 미래 비전 구상과 중장기 전략 수립을 담당하는 글로벌 컨트롤타워다. 층간 개방성을 높여 자율적 소통과 협업, 창의성을 끌어내는 최적의 환경으로 조성됐으며, 사원부터 임원까지 모두 자율좌석제로 근무하는 것이 특징이다.

한국테크노돔과 테크노플렉스는 '개방적인 업무 공간이 생각하고 일하는 방식을 바꾸고 혁신을 이끌 수 있다'라는 조현범 회장의 공간론을 반영해 구축한 첨단 인프라다. 한국앤컴퍼니그룹은 해당 거점들을 통해 하이테크 혁신과 그룹 고유의 조직문화인 '프로액티브 컬처(Proactive Culture)'를 구현하고 있다.

그룹 관계자는 "이번 투어는 그룹의 미래지향적 가치와 공간 철학이 집약된 인프라를 국내 디자인 전문가들에게 소개하는 뜻깊은 자리가 됐다"며 "앞으로도 한국앤컴퍼니그룹은 혁신 공간을 활용해 임직원의 창의성과 실행력을 높이는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



