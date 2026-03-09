삼성 반도체사업부 출신 백인수 본부장 내정

AI 의료기업 뷰노 투자…2000억 펀드 운용

주총서 공식 선임…본격 스케일업·글로벌 투자

벤처캐피털(VC) 스마일게이트인베스트먼트가 신임 대표로 백인수 투자1본부장을 내정했다고 9일 밝혔다. 백 내정자는 오는 정기주주총회를 거쳐 공식 선임될 예정이며, 4월 임기가 시작된다.

백인수 스마일게이트인베스트먼트 대표이사 내정자/사진=스마일게이트인베스트먼트 AD 원본보기 아이콘

백 내정자는 삼성전자 반도체 사업부 출신으로 벤처캐피탈협회 산하 벤처캐피탈연수원 심사역 교육과정인 KAVA 2기를 수료한 후 2011년 스마일게이트인베스트먼트에 입사했다. 이후 초기 스타트업 발굴, 대형 펀드 결성, 상장(IPO) 및 회수까지 투자 전 과정을 이끌어왔다.

그는 국내 1호 인공지능(AI) 의료기업 '뷰노'에 2016년 초기 투자부터 코스닥 상장까지 지원해 10배 이상의 회수 성과를 기록했다. 최근에는 뷰노의 해외 진출을 위한 100억원 규모 메자닌 투자에 참여해 기업의 장기적 가치 제고에 힘썼다.

검증된 실적(트랙 레코드)을 바탕으로 ▲2021년 뉴딜펀드(1109억원) ▲2023년 혁신성장펀드(2652억원) 등 대형 펀드 결성을 주도하며 운용 역량을 입증했다. 창업가와 출자자(LP)들로부터 두터운 신뢰를 쌓아왔다는 평가도 받는다.

Advertisement

AD

스마일게이트인베스트먼트는 이번 리더십 전환을 계기로 기술 경쟁력이 높은 산업과 스케일업 단계의 기업 투자를 고도화하고, 최근 설립한 미국 법인을 중심으로 글로벌 확장 전략에 힘을 쏟겠다는 계획이다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>