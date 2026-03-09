권익위, '생활체육시설' 이용 불편 집중 신고 기간 운영
한 달 간 집중 신고·신청 기간
시설 불편 사항 개선 제안 가능
봄철을 맞아 야외활동이 증가하면서 생활체육시설 이용 관련 불편 사항 관련 집중 신고 기간이 운영된다.
국민권익위원회는 다음 달 8일까지 한 달간 생활체육시설 이용 불편 사항과 불합리한 관리·운영 관행을 해소하기 위해 '적극행정국민신청 집중 신청·신고 기간'을 운영한다고 9일 밝혔다.
세종시 정부세종청사 국민권익위원회. 김현민 기자
이번 집중 신청·신고 기간 운영은 공공 체육시설 내 특정 동호회의 독점 사용 등 폐쇄적인 운영에 따른 민원을 해소하기 위해 마련됐다.
신고·신청 대상은 ▲공공시설의 독점적 사용 등 불합리한 운영 관행 ▲시설 이용 신청 절차 미비 ▲시설 안전관리 소홀 ▲각종 시설 이용 불편 등에 대한 개선 제안이다. 특정 단체의 장시간 특정 시설 독점을 막기 위한 추첨제 도입을 요청하거나, 이용 시간 탄력 운영·안전관리 인력 배치 등을 신청할 수 있다.
신고는 국민신문고 내 '적극행정신청' 창구를 통해 국민 누구나 참여할 수 있다. 권익위는 접수된 민원을 관련 기관에 제시해 현장 점검·제도 개선으로 이어질 수 있도록 관련 업무를 추진할 예정이다.
김기선 권익위 권익개선정책국장은 "생활체육시설은 시민 모두가 공평하게 누려야 할 공간"이라며 "봄철 시민들이 체육 활동을 즐기는 데 불편함이 없도록 현장의 불합리한 관행을 개선하는 등 선제적인 민원 해소에 최선을 다하겠다"고 말했다.
