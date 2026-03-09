한 달 간 집중 신고·신청 기간

시설 불편 사항 개선 제안 가능

봄철을 맞아 야외활동이 증가하면서 생활체육시설 이용 관련 불편 사항 관련 집중 신고 기간이 운영된다.

국민권익위원회는 다음 달 8일까지 한 달간 생활체육시설 이용 불편 사항과 불합리한 관리·운영 관행을 해소하기 위해 '적극행정국민신청 집중 신청·신고 기간'을 운영한다고 9일 밝혔다.

세종시 정부세종청사 국민권익위원회. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 집중 신청·신고 기간 운영은 공공 체육시설 내 특정 동호회의 독점 사용 등 폐쇄적인 운영에 따른 민원을 해소하기 위해 마련됐다.

신고·신청 대상은 ▲공공시설의 독점적 사용 등 불합리한 운영 관행 ▲시설 이용 신청 절차 미비 ▲시설 안전관리 소홀 ▲각종 시설 이용 불편 등에 대한 개선 제안이다. 특정 단체의 장시간 특정 시설 독점을 막기 위한 추첨제 도입을 요청하거나, 이용 시간 탄력 운영·안전관리 인력 배치 등을 신청할 수 있다.

신고는 국민신문고 내 '적극행정신청' 창구를 통해 국민 누구나 참여할 수 있다. 권익위는 접수된 민원을 관련 기관에 제시해 현장 점검·제도 개선으로 이어질 수 있도록 관련 업무를 추진할 예정이다.

김기선 권익위 권익개선정책국장은 "생활체육시설은 시민 모두가 공평하게 누려야 할 공간"이라며 "봄철 시민들이 체육 활동을 즐기는 데 불편함이 없도록 현장의 불합리한 관행을 개선하는 등 선제적인 민원 해소에 최선을 다하겠다"고 말했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



