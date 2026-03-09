2023년에도 같은 지역서 발견

흰 노루, 행운 상징하는 영물로 여겨져

강원 원주시 한 야산에서 순백색의 노루가 발견됐다.

8일 연합뉴스에 따르면 한 지역 주민은 이날 오후 원주시 반곡동 인근의 한 아파트 앞 100m가량 떨어진 야산에서 풀을 뜯고 있는 흰 노루를 봤다며 목격담을 전했다.

강원도 원주시 한 야산에서 흰색 노루가 발견됐다. 연합뉴스

이 주민은 "산책을 마치고 아파트로 돌아와 베란다 밖을 물끄러미 바라보던 중 멀리 야산에서 흰색 작은 물체가 움직이는 것이 보였고, 휴대전화 카메라 줌 기능을 이용해 촬영하고 보니 흰 노루였다"고 말했다.

이 주민이 촬영한 노루는 온몸이 흰색이었다. 머리에 뿔이 난 것으로 보아 수컷으로 추정된다.

이 일대에서 흰 노루가 확인된 것은 이번이 처음이 아니다. 2023년에도 인근 지역에서 목격된 바 있다.

예로부터 흰 노루는 좋은 소식이나 행운을 가져다주는 영물로 여겨져 왔다. 다만 선천적으로 멜라닌 색소가 부족해 나타나는 백색증, 이른바 알비노 개체일 가능성이 높은 희귀종으로 추정된다.

전문가들은 이 노루가 먹이를 찾기 위해 도심 인근까지 내려온 것으로 보고 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



