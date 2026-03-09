삼성전자 오디오 자회사 하만의 JBL 브랜드가 9일 새로운 오픈형 이어폰 'JBL 센스 프로'와 'JBL 사운드기어 클립스' 2종을 출시한다.

두 제품 모두 JBL만의 오픈 사운드 기술을 기반으로 선명한 통화 품질, 자연스러운 개방감, 장시간 편안한 착용감을 구현하며 언제 어디서나 몰입감 있는 오디오 경험을 선사한다.

JBL 센스 프로에는 공기 전도 방식의 JBL 오픈 사운드가 적용됐다. 16.2mm 다이아몬드 유사 카본 드라이버와 JBL 오픈 사운드 튜닝을 결합해 디테일한 해상도와 탄탄한 저역 반응을 제공한다. 멀티포인트 연결을 지원해 두 기기와 동시에 페어링이 가능하며 스마트폰과 노트북, 음악과 업무 통화를 손쉽게 전환할 수 있다.

JBL 센스 프로는 4개의 보이스 마이크와 첨단 보이스 픽업 센서 기술로 사용자의 목소리를 선명하게 전달해 준다. 번화한 도심을 걸을 때나 바람이 부는 날 공원에서 통화할 때도 환경 소음 저감 기능이 주변의 방해 요소를 차단해 준다.

하만 인터내셔널의 그레이스 고 아시아 태평양 컨슈머 오디오 총괄은 "궁극의 오픈이어 경험을 선사하는 JBL 센스 프로는 JBL의 풍부한 베이스와 선명한 통화 품질을 누리면서도 독자적인 기술로 오디오 프라이버시를 보호하고 초경량 디자인으로 온종일 편안함을 유지한다"고 평가했다.

JBL 센스 프로는 블랙, 화이트, 블루, 퍼플, 그레이의 다섯 가지 컬러로 출시되며 출고가는 22만9000원이다. 삼성닷컴 및 주요 온라인 몰에서 구입할 수 있다.

JBL 사운드기어 클립스는 새로운 소닉아크 디자인으로 스피커를 최적의 위치에 배치해 최상의 베이스 성능을 구현한다. 주머니에 쏙 들어가는 콤팩트 케이스와 최대 32시간의 배터리 수명을 갖췄다.

JBL 사운드기어 클립스는 블랙, 화이트, 블루, 퍼플, 코퍼 컬러로 출시되며 출고가는 18만9000원이다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



