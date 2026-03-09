커버 분리·세탁 가능

시디즈는 변화하는 생활 공간 트렌드에 맞춰 '리빙다이닝' 카테고리를 정립하고 식탁의자 '플릿(PLIT)'을 출시했다고 9일 밝혔다.

시디즈는 기존 멀티유즈 의자 '마네(MANE)'와 바스툴 '위(OUI)' 등으로 확장해온 생활 공간 의자에 대한 경험을 '리빙다이닝'이라는 카테고리로 구체화했다. 최근 식탁이 업무·학습·취미 활동을 위한 생활 공간으로 진화하며 장시간 착석과 관리가 편한 식탁의자 수요가 증가하고 있다는 판단에서다.

신제품 '플릿' 이미지. 시디즈 AD 원본보기 아이콘

신제품 '플릿'은 시디즈가 제안하는 리빙다이닝 카테고리의 방향성을 반영한 제품이다. 신제품은 좌판 커버를 별도 도구 없이 분리해 세탁할 수 있는 '이지케어' 기능을 적용했다. 또한 커버를 별도로 구매해 교체할 수 있다. 음식물이나 음료로 인한 오염이 잦은 다이닝 환경의 특성을 고려해 관리 편의성을 한층 높였다는 설명이다.

아울러 모듈형 구조를 적용해 오염되거나 손상된 부분만 교체할 수 있도록 했다. 좌판, 등판, 다리를 각각 분리할 수 있으며, 사용 중 일부 부품이 마모될 경우 A/S를 통해 필요한 부품만 구매해 교체할 수 있는 구조다.

인체공학적 설계도 반영됐다. 플릿은 장시간 착석 시 허리를 받쳐주는 곡선형 등판 구조를, 좌판 내부에는 히든 슬릿 구조를 적용해 체중에 따라 자연스럽게 탄성이 작용하도록 설계했다. 디자인은 다양한 형태의 식탁과 조화롭게 어우러지는 미니멀한 디자인으로 완성했다.

시디즈 관계자는 "리빙다이닝 공간에서도 시디즈만의 프로그레시브 시팅 솔루션을 경험할 수 있도록 확장해 나갈 계획"이라고 했다.

