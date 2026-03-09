"K-뷰티 창업 지원"… 아모레퍼시픽, '뉴뷰티 이노베이션 챌린지' 모집

뷰티·웰니스·뷰티 디바이스 분야

인디 브랜드 발굴 오픈 이노베이션

설립 2년 초기 기업 위한 '루키 리그' 신설

내달 5일까지 접수

아모레퍼시픽이 뷰티와 웰니스 분야의 유망 인디 브랜드를 발굴하기 위해 '뉴뷰티(New Beauty) 이노베이션 챌린지'를 올해도 진행한다.

이 프로그램은 빠르게 변화하는 시장 환경 속에서 차별화된 브랜드와 기술을 조기에 발굴하고, 실제 사업화 단계까지 연결하는 것을 목표로 운영된다. 아모레퍼시픽은 브랜드 전략 수립부터 제품 개발, 생산, 유통까지 다양한 내부 역량을 활용해 참여 스타트업의 성장과 시장 안착을 지원할 계획이다.

특히 올해는 프로그램 범위를 확대해 설립 2년 이내의 초기 스타트업을 위한 '루키 리그(Rookie League)'를 새롭게 마련했다. 이를 통해 잠재력 있는 초기 브랜드를 보다 적극적으로 발굴하고 인큐베이팅 기회를 제공할 방침이다.

공모 접수는 오는 4월 5일까지 진행된다. 모집 분야는 ▲스킨케어·메이크업·헤어케어 등 뷰티 브랜드 ▲이너뷰티와 헬스케어 중심의 웰니스 브랜드 ▲뷰티 디바이스 관련 브랜드 등이다. 기술 기반 스타트업의 경우 중소벤처기업부의 TIPS 프로그램 추천 기회도 검토될 예정이다.

지난해 챌린지에서는 콘스탄트(리필드)와 프루트풀(팁토우)이 최종 선정돼 현재 투자 및 육성 프로그램을 통해 성장 지원을 받고 있다.

'뉴뷰티 이노베이션 챌린지'의 세부 내용과 신청 방법은 아모레퍼시픽 벤처스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

