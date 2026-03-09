시, 야간 자율학습 지원 '별빛버스' 지속 운영

속초여고 학생 귀가 알림 앱 도입

야간 귀갓길 안전 관리 강화

야간자율학습 이후 대중교통 이용이 어려운 학생들을 위해 속초시가 '별빛버스'로 안전 귀가를 지원한다.

지난해 9월 이병선 속초시장 별빛버스 운영 점검 당시 모습. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

강원도 속초시는 2025년 2학기부터 야간자율학습을 마친 고등학생이 안전하게 귀가할 수 있도록 '별빛버스 지원사업'을 추진해 왔으며, 올해도 지속 운영할 계획이다.

최근 야간 자기주도 학습 참여 학생이 증가하는 가운데 시내버스 운행 시간제한 등으로 학습 시간이 짧아지고 귀가에 어려움이 있다는 교육 현장의 의견을 반영해, 속초시는 고향사랑기금을 활용한 별도의 통학버스를 운영하고 있다.

특히 올해부터 속초여자고등학교는 학생이 귀가 버스를 이용해 집에 도착하면 귀가 완료 알림 앱으로 귀가 여부를 실시간 확인할 수 있는 시스템을 도입해 보다 안전한 귀가 관리가 이뤄지도록 하고 있다.

AD

이병선 속초시장은 "안심 귀가 버스 지원을 통해 학생들이 늦은 시간에도 안전하게 귀가할 수 있는 환경을 조성하고, 학습에 전념할 수 있는 교육 여건 마련에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역 인재 양성과 안전한 교육환경 조성을 위한 다양한 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.

Advertisement

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>