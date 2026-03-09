2년 연속 서울시 1위·목표액 3.2배 초과

서울 강서구(구청장 진교훈)가 '2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기' 사업에서 80억6000만원을 모금해 2년 연속 서울시 자치구 1위에 올랐다고 9일 밝혔다. 이는 자치구 역대 최대 모금액으로 전년 대비 32억원 늘어난 수치다.

진교훈 강서구청장과 관계자들이 사랑의 온도탑에서 기념촬영을 하고 있다. 강서구 제공. AD 원본보기 아이콘

모금액은 현금 15억600만원, 현물 65억5400만원으로 구성됐으며 당초 목표액 25억원의 3.2배를 초과 달성했다. 전통시장 상인, 기업, 어린이, 저소득 주민 등 2888명이 참여했다.

기부자가 다음 기부자를 추천하는 '기부 나눔 릴레이'에는 481명이 참여해 27억원을 모았다. 등촌동 소재 오신산업이 2000만원으로 첫 주자를 맡았고 우리은행 강서구청점, ㈜피엔에프인터내셔널 등으로 이어졌다. 어린이집·유치원 125곳이 참여한 '사랑의 저금통 마음모으기'로는 3600여만원이 모였다.

현물 기부는 전년 대비 두 배 가까이 늘었다. ㈜신영피앤에프는 방한용품 4억원어치를 기탁했으며, 각 동 단체들도 김치·쌀·이불 등을 내놓았다. 등촌3동의 한 어르신은 저소득 대학생 장학금으로 2000만원을 익명 기탁했고, 발산1동 주민은 이삿짐 정리 중 발견한 동전 13만4290원을 봉지에 담아 전달하기도 했다.

모금액 중 5억6000만원은 915가구와 복지시설 24개소에 이미 배분됐다. 독거 어르신, 50세 이상 1인 중장년 가구, 한부모가족 등 취약 가구에 집중 지원됐으며, 현물은 저소득 주민 약 4만7000명과 복지시설 371개소에 전량 전달됐다. 나머지 성금은 추석 명절 지원, 저소득 청년 식품 꾸러미, 희귀질환 아동 치료비 등에 사용될 예정이다.

구 관계자는 "모금액을 늘리는 것도 중요하지만, 모인 성금이 꼭 필요한 분들께 신속하고 투명하게 전달되는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



