'농산물 유통 전문가 협의체' 출범…'생산·출하·도매' 등 농산물 유통 전단계 논의

생산자단체와 소비자단체, 대학, 연구기관, 유통업계, 유관기관, 정부 등이 참여하는 '농산물 유통 전문가 협의체'가 출범한다. 올해 농산물 생산·수급 안정과 유통구조 개선 정책의 구체적인 실행 방안을 논의해 나갈 예정이다.

농림축산식품부는 농산물 유통 전문가 협의체를 출범하고, 10일부터 1박 2일간 충남 예산에서 워크숍을 개최한다고 9일 밝혔다.

농식품부 관계자는 "현장 의견과 전문가 제언을 바탕으로 올해 시행 예정인 핵심 제도와 정책을 차질 없이 추진한다는 방침"이라며 "협의체는 이 밖에도 생산, 출하, 도매, 소매 등 전 단계에 걸쳐 농산물 유통 관련 의제들을 폭넓게 다루는 핵심 소통창구로 기능할 계획"이라고 말했다.

농식품부는 이날 워크숍에서 ▲농산물 가격안정제 시행방안 ▲농축산물 알뜰 소비 앱 출시방안 등을 설명하고, 토론을 거쳐 세부 내용을 구체화한다. 올해 8월 시행 예정인 농산물 가격안정제는 농산물 가격이 일정 수준 이하로 하락할 경우 차액을 보전해 주는 제도다. 농축산물 알뜰 소비 앱은 농축산물 가격과 할인 정보를 쉽게 비교할 수 있는 모바일 앱으로 올해 하반기 시범 출시할 예정이다.

홍인기 농식품부 유통소비정책관은 "정부 주도의 일방적인 정책 추진에서 벗어나 현장 관계자와 전문가들이 함께 머리를 맞대고 고민함으로써, 생산자·소비자 모두 만족하고 기후 위기에도 안정적인 농산물 생산·유통 구조를 만들어 가겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



