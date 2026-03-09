국제 신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P) 9일부터 11일까지 우리나라를 방문해 국가신용등급 평가를 위한 연례협의를 실시한다.

S&P 연례협의단은 재경부·기획처·금융위 등 정부 부처와 한국은행·대외경제정책연구원(KIEP)·한국개발연구원(KDI) 등 다양한 기관들을 방문해 경제 상황, 통상 및 중동발 불확실성 대응 등 대외경제 현안, 통화 및 재정정책 방향 등 관심 사항을 중심으로 협의를 진행할 예정이다.

S&P는 경제 상황 진단 등을 위해 재경부 등 주요 기관과 연례협의를 연 1회 정기적으로 진행하고 있다. 이를 바탕으로 국가신용등급을 평가하고 있다. 우리나라에 대한 국가신용등급 평가는 이번 연례협의 결과 등을 바탕으로 올해 상반기 중에 나올 것으로 예상된다.

AD

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오는 11일 S&P 연례협의단과 만난다. 정부는 연례협의 전 과정을 관계부처와 협력하여 체계적으로 대응할 계획이다.

Advertisement

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>