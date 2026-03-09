취임 후 첫 지역사회 나눔… 척수장애인협회·무료급식소 등에 전달

부산힘찬병원 김정호 병원장이 지역사회 이웃을 위한 나눔 활동으로 쌀 1t을 기부했다.

쌀 전달식은 지난 6일 동래구청에서 열렸으며 병원 임직원들이 함께 참석해 나눔의 의미를 더했다. 이번 기부는 김 병원장이 지난 2월 병원장으로 부임한 이후 진행한 첫 지역사회 공헌 활동이다.

부산힘찬병원 김정호 병원장이 동래구에 쌀 1t을 전달하고 있다.

기부된 쌀은 동래구청과 부산사회복지공동모금회를 통해 부산척수장애인협회와 움트리·기운차림 무료급식소 등에 전달될 예정이다.

김정호 병원장은 "의료는 진료실 안에서만 완성되는 것이 아니다"며 "지역이 건강해야 환자의 삶도 온전해질 수 있는 만큼 의료기관으로서의 사회적 책임을 조용하지만 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

부산힘찬병원은 최근 진료 체계도 강화하고 있다. 로봇 인공관절 수술 시스템 '마코(MAKO)'를 활용한 수술 4000례를 축적하며 관절 분야 임상 경험을 쌓았고, 정형외과 전문의 정재윤과 신경외과 전문의 신태희 의료진을 새롭게 초빙해 관절·척추 협진 체계를 확대했다.

병원 관계자는 "환자가 수술이나 치료 이후 일상으로 복귀하는 과정까지 함께 고민하는 것이 의료기관의 역할"이라며 "진료 체계 강화와 사회공헌 활동은 서로 분리된 일이 아닌 환자 중심 의료의 연장선"이라고 설명했다.

김 병원장은 "의료진과 직원들이 같은 방향을 바라보고 있다는 점이 병원의 가장 큰 자산"이라며 "환자가 믿고 찾을 수 있는 환경을 만들고 그 신뢰가 지역사회로 확장될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

