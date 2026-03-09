9일 오전 1시 20분께 한국 도착

미국의 이란 공습 이후 중동 긴장이 고조된 가운데 아랍에미리트(UAE)에 발이 묶여있던 우리 국민 200여 명이 정부가 마련한 전세기를 통해 귀국했다.

중동 지역에 체류 중이던 우리 국민들이 9일 아부다비에서 출발한 전세기로 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

9일 외교부 등에 따르면 UAE 아부다비에서 출발한 전세기는 이날 오전 1시 20분께 인천국제공항 제1터미널에 도착했다. 에티하드항공이 운영한 이 전세기는 한국시간으로 전날 오후 5시 35분 아부다비 공항을 출발해 약 8시간 비행 끝에 인천에 착륙했다.

전세기에는 한국인 203명과 영국·프랑스·캐나다 국적의 외국인 배우자 3명 등 총 206명이 탑승했다. 당초 285명이 전세기에 탑승할 예정이었지만 이 중 38명은 탑승을 취소했고 53명은 공항에 나타나지 않았다. 사전신청하지 않고 현장을 찾은 12명을 포함해 최종 206명이 전세기에 탑승했다.

앞서 조현 외교부 장관은 지난 5일 압둘라 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 부총리 겸 외교장관과 통화를 갖고 단기 체류 중인 우리 국민 3000여명의 신속한 귀국을 위해 전세기 이착륙에 대한 UAE 정부의 각별한 지원을 요청했다. 외교부에 따르면 전세기 탑승인원을 포함해 현지에 고립됐던 한국인 약 1500여명이 직항 및 경유 민항기를 이용해 출국했거나 출국 중인 것으로 파악됐다.

이날 인천국제공항에 귀국하는 국민을 마중 나온 김진아 외교부 2차관은 "지난 한 주간 먼 곳에서 심적, 물적으로 어려움을 겪었을 모든 국민께 진심으로 위로의 말씀을 전한다"며 "우리 정부는 마지막 한 분까지 무사히 귀국하도록 총력을 다하겠다"고 전했다.

이번 전세기 탑승객들은 관련 법령과 지침에 따라 약 140만원 수준의 탑승 비용을 부담하게 되며, 해당 금액은 내달 30일까지 외교부가 안내하는 지정 계좌로 납부할 예정이다.

