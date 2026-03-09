美 인문학 메달 받은 역사학자 로버트 단턴

"트럼프, 11월 중간선거 연기·중단 가능성"

"미국 사회, 전체정치로 향하는 징후 보여"

미국의 저명한 역사학자 로버트 단턴이 도널드 트럼프 미국 대통령의 중간선거 중단 시나리오를 제기했다.

미국의 저명한 역사학자 로버트 단턴. 하버드대 공식 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스는 8일(현지시간) 아르헨티나 일간 라나시온을 인용해 "단턴은 트럼프 대통령이 국가 비상사태를 선포하며 의회 권력을 재편하는 11월 중간선거를 연기하거나 중단한 뒤 권력을 유지하려 할 가능성을 제기했다"고 보도했다. 그는 "미국 사회가 언론 불신과 자기검열, 정치적 분열 속에서 권위주의적 방향으로 기울고 있다"고 진단하며 이같이 주장했다.

단턴은 18세기 프랑스와 프랑스혁명 연구 분야의 세계적 권위자로, 미국 프린스턴대 교수로 오랫동안 재직해왔다. 하버드대 석좌교수와 도서관장을 지냈으며 지난 2011년 인문학 발전에 기여한 공로로 미국 국가 인문학 메달을 받았다.

단턴은 해당 인터뷰에서 "트럼프가 때로는 독재자가 필요하다고 공개적으로 말한 적도 있다"며 "가장 우려되는 시나리오는 국가 비상사태를 선포해 11월 중간선거를 연기하거나 중단하는 것"이라고 말했다. 이어 "이미 군 병력이 국내 여러 도시의 거리까지 배치된 상황"이라며 "이런 조치들은 권력을 유지하기 위해 어디까지 갈 수 있는지를 보여주는 신호일 수 있다"고 말했다.

Advertisement

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

그러면서 현재 미국의 정치·사회적 분위기가 "전제정치로 향하는 위험한 징후를 보인다"고 평가했다. 특히 미국 사회에서 언론에 대한 불신이 크게 확산한 점을 우려했다. 단턴은 "많은 시민이 신문이나 방송 대신 소셜미디어를 통해서만 정보를 접하고 있다"며 "이 과정에서 부정확하거나 거짓된 정보가 빠르게 확산하면서 민주주의에 심각한 위험이 되고 있다"고 지적했다.

또 "공식적인 국가 검열은 아직 존재하지 않지만, 미국 사회에 자기검열이 빠르게 확산하고 있다"며 "이민자 사회와 소수 인종뿐 아니라 엘리트층에서도 정치적 발언을 자제하려는 분위기가 퍼지고 있다"고 했다. 이어 일부 대형 로펌과 대학들이 정부의 압박으로 입장을 바꾼 사례를 언급하며 "사람들이 두려움 때문에 스스로 발언을 조절하는 상황이 나타나고 있다"고 말했다.

AD

단턴은 이러한 징후를 종합한 뒤 결국 미국 사회가 공포를 기반으로 하는 정치로 이어질 수 있다고 경고했다. 그는 프랑스 계몽사상가 몽테스키외의 이론을 인용하며 "전제정치의 핵심 원리는 공포"라면서 "오늘날 미국에서도 그 공포의 정치가 나타나고 있다"고 강조했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>