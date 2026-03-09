9일 네이버 라이브 통해 공식 판매 개시

스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지가 차세대 프리미엄 로봇청소기 'X60' 시리즈를 국내 정식 출시했다고 9일 밝혔다.

X60 시리즈는 인공지능(AI)을 기반으로 청소 전 과정을 한층 정교하게 설계한 플래그십 모델이다. 단순한 스펙 경쟁을 넘어 바닥 오염 상태를 스스로 인식하고 상황에 맞는 청소 방식을 선택하는 자율형 청소 시스템을 적용해 청소 완성도를 높였다.

드리미 ‘X60 시리즈’ 이미지. 드리미 AD 원본보기 아이콘

두 모델 모두 적외선 감지 보조 라이트와 AI 블루 라이트 광학 스캔을 통해 투명 액체나 연한 색 얼룩 등 맨눈으로 식별하기 어려운 오염까지 정밀하게 감지하고, 오염 유형에 따라 흡입과 물걸레 모드를 자동 전환해 오염 확산을 최소화하는 것이 특징이다.

또 최대 3만5000Pa의 강력한 흡입력을 갖췄으며 하이퍼 스트림 엉킴 방지 듀얼 브러시 2.0을 탑재해 카펫과 바닥 틈새 깊숙한 먼지까지 효과적으로 제거한다. 230rpm 듀얼 회전 물걸레와 15N 하향 압력이 결합한 드리미 글라이드 물걸레 청소 시스템으로 마른 얼룩과 기름때 등 제거가 까다로운 오염물까지 강력하게 닦아낸다. 여기에 청소 중 물걸레 패드 온도를 40°C 이상으로 유지하는 보온 물걸레 기술을 더해 기름때나 눌어붙은 얼룩까지 보다 효과적으로 제거하도록 설계했다.

AI 기반 내비게이션 시스템도 공통 적용됐다. AI 옴니사이트 120° 광각 듀얼 카메라와 정밀 센서를 기반으로 장애물을 인식하고 회피하며, 공간 구조에 맞춰 실시간으로 경로를 조정한다. 여기에 최대 8.8cm 문턱을 극복하는 프로 리프 시스템을 탑재해 단차가 있는 공간에서도 끊김이 없이 청소를 이어갈 수 있다.

'X60 마스터'는 직배수 전용 스테이션을 적용한 모델로, 자동 급수·배수 시스템을 통해 물 관리 편의성을 한층 강화했다. 24.9cm의 콤팩트 스테이션 디자인과 전면 밀폐형 구조를 적용해 공간 활용성과 인테리어 조화를 고려한 점이 차별화 요소다.

'X60 울트라'는 129만원, 직배수 전용 모델 'X60 마스터'는 139만원에 출시된다. 주요 백화점 매장에서 체험이 가능하며, 이날 네이버 핫IT슈 라이브를 통해 온라인 공식 판매를 시작한다.

드리미 관계자는 "X60 시리즈는 AI 기반 청소 판단 기술을 중심으로 설계된 차세대 플래그십 라인업으로, 강력한 청소 성능과 프리미엄 청소 경험을 구현한 것이 특징"이라며 "이번 모델 역시 글로벌 인증기관 UL 솔루션즈의 사물인터넷(IoT) 보안 평가에서 최고 등급 '다이아몬드' 인증을 획득하며 보안 경쟁력까지 강화했다"고 밝혔다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>