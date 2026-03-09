에브리타임·홍삼원 등 선보여… '홍삼 7대' 기능 홍보

미국 NPEW 2026에서 관람객들이 정관장 홍삼의 헤리티지와 제품에 대해 설명을 듣는 모습. AD 원본보기 아이콘

KGC인삼공사 정관장이 세계 최대 규모의 천연식품 박람회에서 K-홍삼의 프리미엄 가치를 글로벌 관람객들에게 선보였다.

정관장은 미국 캘리포니아 애너하임에서 이달 4일~6일(현지시간)까지 3일간 '2026 NPEW(Natural Products Expo West)'에 참가했다고 9일 밝혔다. NPEW는 전 세계 약 130개국 3000여 개의 식음료 업체와 6만명 이상의 업계 관계자가 참가하는 세계 최대 규모의 천연식품 박람회다. 최신 식음료 및 헬스 트렌드를 한눈에 확인할 수 있고 브랜드를 알릴 수 있는 글로벌 핵심 플랫폼으로 평가받는다.

정관장은 이번 박람회에서 '127년, 한국 인삼의 유산(127 Years, Korean Ginseng Legacy)'이라는 테마로 한옥 컨셉 부스를 운영했다. 또한 127년 축적한 재배·제조 노하우와 과학적 연구 기술력을 결합한 스토리텔링과 체험형 콘텐츠로 '데일리 웰니스 솔루션'이라는 브랜드 가치를 전달했다.

정관장은 글로벌 베스트셀러이자 아마존(Amazon)에서 인기 있는 '에브리타임(Everytime)'을 비롯해 카페인 프리 건강 에너지 드링크 '홍삼원(HSW)', 혈당 건강 브랜드 '지엘프로(GLPro)' 등 정관장의 인기 브랜드와 다양한 제형의 제품을 글로벌 소비자들에게 알렸다. 특히 최근 미국에 런칭한 'GLPro 더블컷'은 체지방 감소와 혈당 건강을 동시에 챙길 수 있는 토탈 솔루션 제품으로 현장에서 주목받았다.

아울러 정관장은 홍삼의 7대 기능성(면역력 증진, 혈행 개선, 피로 개선, 항산화, 기억력 개선, 갱년기 여성건강, 혈당조절)을 알리는 홍보활동을 진행하고 'K-에너지 웰니스 바'에서 음료 시음 행사를 통해 생활 속에서 홍삼을 가볍고 건강하게 즐길 수 있는 경험을 제공했다. 한옥 부스에는 한복, 갓, 부채 등 외국인 관람객에게 인기 있는 소품을 활용한 포토 부스를 마련해 한국 헤리티지를 직접 체험할 수 있도록 했다.

한편 정관장은 아마존(Amazon), 코스트코(Costco) 입점을 비롯해 친환경 프리미엄 마켓 체인 '스프라우츠(Sprouts Farmers Market)' 전 지점에도 한국 건강기능식품 기업 중 최초로 입점해 현지 소비자 맞춤 제품을 선보이고 있다. 특히 아마존에서는 대표제품 '에브리타임'과 '홍삼정'의 올해 1~2월 매출이 전년 대비 각각 65%, 25% 증가했고 건강 카테고리에서 5개 제품군이 판매랭킹 TOP100에 오르는 등 성장세를 보이고 있다.

