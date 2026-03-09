아널드 파머 인비테이셔널 4R 2언더파

바티아, 버거 제압 통산 3승 모두 연장승

오베리와 영 공동 3위, 셰플러 공동 24위

김시우가 공동 13위를 차지했다.

8일(현지시간) 미국 플로리다주 올랜도의 베이힐 클럽 앤드 로지(파72·7466야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 시그니처 이벤트인 대회인 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2000만달러) 4라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 묶어 2언더파 70타를 쳤다. 최종 합계 5언더파 283타를 적어내 공동 13위에 올랐다. 빅토르 호블란(노르웨이)과 매버릭 맥닐리, 빌리 호셜(이상 미국), 제프 슈트라카(오스트리아)도 이 그룹이다.

김시우가 아널드 파머 인비테이셔널 4라운드 10번 홀에서 티샷을 하고 있다. 올랜도=로이터연합뉴스

아널드 파머 인비테이셔널은 PGA 투어의 특급 지정대회인 시그니처 이벤트 중 하나로, 정상급 선수 72명만 출전해 겨루는 대회다. 이번 시즌 앞서 6개 대회에 참가해 3차례 톱10에 진입하며 초반 꾸준한 경기력을 보여 온 김시우는 이번 대회에선 10위 이내엔 들지 못했으나 또 한 번 상위권 성적을 냈다. 공동 9위(8언더파 280타)와는 3타 차였다.

3라운드까지 공동 20위였던 김시우는 전반엔 버디와 보기 2개씩을 맞바꿔 타수를 줄이지 못했다. 후반엔 호쾌한 장타를 앞세워 12번 홀과 16번 홀(이상 파5)에서 버디 2개를 낚아 순위를 끌어 올렸다.

악샤이 바티아가 아널드 파머 인비테이셔널 우승 직후 트로피를 들고 미소를 짓고 있다. 올랜도=AFP연합뉴스 원본보기 아이콘

우승은 악샤이 바티아(미국)에게 돌아갔다. 최종 합계 15언더파 273타로 대니얼 버거(미국)와 동타를 이룬 뒤 18번 홀(파4)에서 이어진 연장 첫 번째 홀에서 '우승 파'로 이겼다. 2024년 4월 발레로 텍사스 오픈 이후 1년 11개월 만에 통산 3승째를 수확했다. 특히 바티아는 PGA 투어 3승을 모두 연장전 승리로 장식하는 진기록도 세웠다. 우승 상금은 400만달러(약 59억4000만원)다.

루드비그 오베리(스웨덴)와 캐머런 영 공동 3위(12언더파 276타), 콜린 모리카와(이상 미국) 5위(11언더파 277타), 이민우(호주)와 사히스 시갈라, 러셀 헨리(이상 미국)가 공동 6위(10언더파 278타)에 자리했다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러는 잰더 쇼플리(이상 미국) 등과 공동 24위(2언더파 286타)로 마무리했다.

