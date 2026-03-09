하메네이 차남 이란 새지도자로 선출

트럼프 선출 직전까지 이란 압박

대미 항전 불사하는 강경파

핵무기 기조 이어가면 공격수위 높아질수도

미국, 우라늄 확보 위한 특수부대 투입 검토

이란의 새 최고지도자에 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 차남인 모즈타바 하메네이가 선출되면서 미국과 강대강 대치가 이어질 것으로 예상된다. 하메네이는 대미 항쟁과 핵무기 보유를 불사하는 강경파 인물로 분류된다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공습의 목표에 대해 '핵무기 제거'라고 밝힌 만큼 양측이 물러서지 않을 것으로 보인다.

8일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 이란의 헌법기구인 '전문가회의'는 "오늘 임시회의에서 존경하는 전문가회의 대표들의 결정적인 투표를 바탕으로 모즈타바 하메네이를 신성한 이란 이슬람 공화국 체제의 제3대 지도자로 선출했다"고 밝혔다.

모즈타바는 공식적으로 정부 직책을 맡은 적은 없다. 하지만 아버지 하메네이의 측근으로 이란 혁명수비대와 정보기관 등에 막강한 영향력을 행사한 인물로 알려졌다. 모즈타바가 최고지도자에 선출됐다는 소식이 전해지자, 이란 혁명수비대는 곧바로 충성 맹세를 하며 지지했다.

그가 지도자가 된 만큼 이란의 대미 항전도 지속될 것으로 예상된다. 만약 기존과 같이 핵무기 보유 입장을 고수하면 공세 수위도 높아질 수 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 모즈타바 선출 전 ABC뉴스와 인터뷰에서 "그는(모즈타바 하메네이) 우리의 승인을 받아야 할 것이다. 만약 그가 우리의 승인을 받지 못하면 오래 버티지 못할 것이다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "5년 후에 사람들이 다시 똑같은 일을 반복해야 하거나, 더 나아가 그들이 핵무기를 보유하게 되는 상황을 원치 않는다"고 말했다. 앞서 트럼프 대통령은 악시오스와의 인터뷰에서도 "하메네이의 아들은 받아들일 수 없다"며 이란의 후계구도에 자신이 관여해야 한다고 말한 바 있다.

이란과의 전쟁을 오래 끌고 싶지 않은 트럼프 행정부 입장에서는 이란의 핵무기 개발 능력을 확실히 제거하는 것이 중요해졌다. 미국과 이스라엘이 특수부대를 이란에 투입하는 것을 검토하는 것도 이 일환이다.

작전 목표는 이란 내 60% 농축 우라늄 450kg을 확보하는 것이다. 60% 농축 우라늄은 몇 주 안에 90% 수준으로 농축해 핵무기를 만들 수 있어 전쟁이 길어지면 전세를 예측하기 어려워진다.

고농축 우라늄 대부분은 지난해 6월 미국과 이스라엘이 공격한 이스파한 핵 시설에 남아있지만, 이란이 일부를 다른 곳으로 이동시켰을 가능성이 크다. 올해 2월 공습 몇 주 전 고농축 우라늄이 인근 터널 외부에서 지속적인 활동이 포착된 사실을 국제원자력기구(IAEA)가 확인했기 때문이다.

트럼프 대통령도 지난 7일 대통령 전용기 에어포스원에서 '핵 물질을 확보하기 위해 지상군을 투입할 수 있느냐'는 질문에 "어느 시점에 그럴 수 있다"며 "아직 그걸 노린 적은 없지만, 나중에 할 수도 있다"고 말했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



