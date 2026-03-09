웃음치료·건강체조 프로그램 운영

서울 성북구(구청장 이승로)가 기존 보문치안센터 건물을 리모델링해 조성한 '보문 느티나무 경로당' 개소식을 지난 5일 개최하고 본격 운영에 들어갔다고 9일 밝혔다.

이승로 성북구청장이 ‘보문 느티나무 경로당’ 앞에서 인사말을 하고 있다. 성북구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 오랫동안 활용도가 낮았던 옛 보문치안센터 건물을 어르신 복지 공간으로 전환하기 위해 추진됐다. 구는 석면 제거 공사와 리모델링을 거쳐 내부 설비를 전면 교체하고 어르신들이 이용하기 편리한 환경을 조성했다. 개소식에는 이승로 성북구청장과 구의원, 지역 단체장, 경로당 회원 등 100여명이 참석했다.

이승로 성북구청장은 "경로당이 단순한 휴식 공간을 넘어 웃음치료, 건강체조 등 다양한 연계 프로그램을 진행하겠다"며 "어르신들의 웃음소리가 끊이지 않는 사랑방이자 지역 공동체의 중심 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



