[클릭 e종목]"에코프로비엠, 원유가 상승에 반사이익 기대…목표가 상승"

다올투자증권은 원유 가격 상승, 유럽 정책 발표로 이차전지 업종의 전반적인 반사수혜가 기대된다며 9일 에코프로비엠의 목표주가를 27만원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 이날 보고서에서 에코프로비엠에 대해 "올해를 기점으로 헝가리 공장 가동에 따른 외형 모멘텀이 기대되고 있는 가운데 유럽 정책 발표, 로봇 시장 개화 등이 신규 주가 모멘텀을 형성할 것으로 예상된다"며 "실적은 지난해를 기점으로 하방 경직성이 확인된 상태로 유럽 전기차(EV) 수요에 대한 유의미한 프리미엄을 기대한다"고 분석했다.

최근 중동 긴장감 고조로 유가가 오르고 있는 점도 장기적으로 수혜라고 봤다. 유 연구원은 "유가 상승으로 인해 전기차 시장에 대한 수요 증가가 가속화되는 가정의 변화가 필요한 시점"이라며 "유럽의 경우 특히 2028년부터 이산화탄소(CO2) 배출량 규제에 대한 3년치 적용 유예가 끝나기 때문에 전통 완성차 업체(OEM)들은 중소형 세그먼트를 중심으로 전기차 출시를 올해부터 서두르기 시작했다"고 했다.

이어 "특히 지난주 발표된 EU(유럽연합)의 산업 가속화법(IAA) 초안에는 배터리의 유럽 내 생산 의무화가 포함돼 있어 카메이커 입장에서는 현지화된 양극재 소재에 대한 수요가 급증할 수밖에 없는 구조"라며 "IAA에서는 소재를 포함한 배터리의 핵심 부품 중 최소 3개지 이상 유럽 내 생산을 요구하고 있고, 2030년에는 5가지로 증가한다"고 설명했다.

이런 상황에서 에코프로비엠은 유럽 현지 생산이 가능하다는 점을 높게 평가했다. 유 연구원은 "유럽 IAA는 보조금 타겟을 공공목적 차량 지원을 중심으로 전개 중인데, 유럽지역 특성상 전기차는 플릿 비중이 50%를 넘어서고 있어 카메이커 입장에서는 자연스레 배터리 밸류체인의 현지화를 요구할 수밖에 없는 구조"라며 "에코프로비엠은 현재 국내 양극재 소재 업체 중 유일하게 유럽 현지화를 확보했다"고 전했다.

김영원 기자



