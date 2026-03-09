깨끗한나라 협업 생리대 2종 기획

세븐일레븐이 개당 181원인 100% 순면커버 초저가 생리대를 선보인다.

세븐일레븐은 깨끗한나라와 손잡고 업계 최저가 수준의 생리대 2종을 단독 출시한다고 9일 밝혔다.

최근 고물가 흐름 속 여성의 보편적 건강권 중 하나로 언급되는 월경권 보장과 필수재 가격 안정이 중요한 사회적 화두로 떠오르고 있다. 실제 영국 런던의 민관 연구기관 IBMNC가 발표한 2024년 보고서에 따르면, 한국의 생리대 가격은 조사 대상 30개국 중 7번째로 비쌌다.

초저가 생리대 순수한면스페셜중형 2종 출시. 세븐일레븐 AD 원본보기 아이콘

이에 세븐일레븐은 접근성이 뛰어난 편의점 채널 특성을 고려해, 긴급하게 생리대가 필요한 고객들이 합리적인 가격에 부담 없이 구매할 수 있도록 안전하고 휴대성도 강화한 신상품 2종을 순차적으로 선보인다.

Advertisement

오는 14일 선보이는 '순수한면스페셜중형(16P)'을 2900원에 판매한다. 개당 가격으로 환산 시 181원이다. 오는 20일에는 더 소분한 형태인 '순수한면스페셜중형(4P)'을 900원(개당 225원)에 출시한다.

신상품 출시와 함께 3월 한 달간 생리대 물가 안정 행사도 함께 진행한다. 세븐일레븐은 고객 수요가 높은 생리대 50여 종에 대해 1+1 행사를 진행하며 추가로 10여 종에 대해서는 2+1 행사를 적용한다. 전체 행사 품목 수도 지난해 3월 대비 약 15% 확대된 규모로 고물가 시대 소비자들의 알뜰한 생필품 쇼핑을 적극 지원한다는 계획이다.

세븐일레븐은 이번 상품 출시를 시작으로 상반기 내 초저가 생리대 라인업을 추가로 확대할 예정이다.

AD

권주희 세븐일레븐 생활용품팀 MD는 "생리대는 여성들에게 선택이 아닌 필수 생존 물품인 만큼 고물가 시대에 가격 장벽을 낮추는 것이 무엇보다 중요하다고 판단했다"며 "전국 곳곳에 위치한 세븐일레븐이 여성들의 월경권 보장을 위한 집근처 가까운 생활안전 플랫폼이 될 수 있도록 앞으로도 합리적인 상품 개발에 매진할 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>