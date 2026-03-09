직원 20명 3개 팀 구성…매월 정기 연구활동

서울 금천구(구청장 유성훈)가 직원 주도의 행정 혁신을 위한 '2026년 금천 혁신연구모임' 운영을 본격 시작한다고 9일 밝혔다.

금천 혁신연구모임은 직원들이 자율적으로 참여해 행정 혁신 아이디어를 발굴하고 조직문화 개선 방안을 연구하는 지식행정 기반 모임이다. 올해는 현 정부의 인공지능 대전환(AX) 정책 기조에 맞춰 생성형 AI를 활용한 혁신 아이디어 발굴과 확산을 핵심 방향으로 설정했다.

공개모집으로 선발된 7급 이하 공무원 20명이 3개 팀으로 나뉘어 매월 마지막 주 목요일 정기 모임을 갖는다. 생성형 AI를 활용해 조직문화 개선 아이디어를 이모티콘·노래 등 다양한 콘텐츠로 제작해 공유할 계획이다. 올 11월에는 '생성형 AI 포스터 경진대회'를 열어 1년간의 연구 성과를 시각화하고 구청 로비에 전시할 예정이다.

앞서 지난해 혁신연구모임에서는 직원 18명이 5개 팀을 구성해 마인드풀 거버넌스 도입 제안, 신규 공무원 매뉴얼 제작, 금천형 디지털 민원실 설치 방안 등의 성과를 냈다.

구 관계자는 "생성형 AI를 행정 혁신과 조직문화 개선에 접목해 직원들이 체감할 수 있는 변화로 이어가는 데 중점을 둘 것"이라며 "직원 주도의 실천적 혁신이 조직 전반으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



