용인시, 미인가 대안학교에 21억 투입…‘무상급식 사각지대’ 없앤다
이상일 용인시장 “학교 밖 청소년도 소중”
18개 기관 청소년 1892명 지원 무상급식
경기 용인특례시(시장 이상일)는 총예산 21억5300만원을 들여 미인가 대안교육기관 청소년의 급식비를 지원한다고 9일 밝혔다.
용인특례시청 전경. 용인특례시 제공
이는 무상급식 사각지대를 해소하고 정규 교육기관과 대안학교 재학생의 복지 격차를 줄이기 위해서다.
시는 급식비 지원으로 대안교육기관 청소년에게 균형 있는 영양 공급을 통한 건강한 성장을 지원해 보편적 복지를 실현할 계획이다.
올해 급식 지원 대상은 18개 대안교육기관, 초·중·고 연령의 청소년 1892명이다.
시는 학생 수와 급식 일수를 기준으로 급식비를 기관별 차등 지원한다.
이와 함께 시는 대안교육기관 특성에 맞는 교육환경 조성을 위해 학습재료비와 체험학습비를 지원하는 공모사업도 별도로 운영한다.
대안교육기관 학생들이 복지혜택에서 소외되지 않도록 교복 등 단체복 구입비와 입학준비금도 지원될 예정이다.
이상일 시장은 "공교육 체계를 벗어나 대안교육기관을 이용한다는 이유로 청소년이 무상급식에서 배제되어서는 안 된다"며 "앞으로도 학교 안팎의 모든 청소년이 차별 없이 복지 혜택을 받을 수 있도록 세심한 관심을 기울이겠다"고 말했다.
지난해 시는 19억2200만원을 들여 18개 기관 청소년 1779명의 급식비를 지원했다.
용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
