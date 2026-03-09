경기도가 올해 성실납세자 29만4249명을 선정했다. 개인 납세자 29만224명, 법인납세자 4025명이다.


성실납세자는 매년 1월1일 기준 지방세 체납이 없고, 최근 7년 동안 매년 4건 이상 지방세를 납부 기한 내에 낸 개인 또는 법인이다.

도내 성실납세자는 2023년 20만7750명, 2024년 25만7175명, 2025년 28만3010명에 이어 올해 29만4000여명으로 4년 연속 증가했다.


경기도는 이 가운데 시장·군수 추천을 받아 지방재정 확충과 지역사회 발전에 기여한 납세자 300명을 '유공납세자'로 선정했다.

Advertisement
경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

경기도는 성실납세자에게 ▲도 휴양림·수목원 무료입장 ▲협약 의료기관 종합검진비·입원비 등 할인 ▲도 금고 은행 금리우대 및 수수료 면제 등의 혜택을 제공하고 있다.


유공납세자는 지방세 세무조사 3년간 유예와 시군 공영주차장 주차 요금 할인 추가 혜택도 받는다.


경기도는 법인 유공납세자 명단을 경기도청 누리집(gg.go.kr)에 공개해 성실납세 문화를 확산할 계획이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

30년 만의 기름값 통제 카드…"3만원만 넣고 버티자" 눈치싸움 시작된 주유소[르포] 30년 만의 기름값 통제 카드…"3만원만 넣고 버티...
AD

류영용 경기도 세정과장은 "성실하게 세금을 납부한 도민 한 분 한 분이 지역 발전의 든든한 동력"이라며 "앞으로도 투명하고 공정한 세정 운영을 통해 납세자의 자긍심을 높이고, 성실납세 문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 AI 활용 스타일

나의 AI 활용 스타일

AI를 얼마나 알고, 어떻게 활용하고 있나요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement